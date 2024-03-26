https://ria.ru/20240326/ukraina-1935783832.html

Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России

Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России - РИА Новости, 26.03.2024

Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России

Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:12

2024-03-26T00:12

2024-03-26T00:12

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в интервью сайту АиФ заявил, что заниматься решением украинского вопроса без участия России нельзя. "Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

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украина

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россия, украина, дмитрий песков