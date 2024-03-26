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Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России - РИА Новости, 26.03.2024
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00:12 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935783832.html
Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России
Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России - РИА Новости, 26.03.2024
Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России
Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:12
2024-03-26T00:12
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в интервью сайту АиФ заявил, что заниматься решением украинского вопроса без участия России нельзя. "Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков назвал Украину инструментом Запада для сдерживания России

Песков: Украина стала инструментом, которым Запад хочет сдержать Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью сайту АиФ заявил, что заниматься решением украинского вопроса без участия России нельзя.
«
"Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.
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