ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 49 артиллерийских ударов по Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за последние сутки нанесли по левобережью Днепра в Херсонской области 49 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 33 артиллерийских удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник.
Всего обстреляно 10 населенных пунктов: Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Уточняется, есть ли жертвы и разрушения инфраструктуры.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18