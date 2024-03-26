https://ria.ru/20240326/udary-1935820539.html

ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по Херсонской области

Украинские войска за последние сутки нанесли по левобережью Днепра в Херсонской области 49 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:02

2024-03-26T10:02

2024-03-26T10:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за последние сутки нанесли по левобережью Днепра в Херсонской области 49 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 33 артиллерийских удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего обстреляно 10 населенных пунктов: Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Уточняется, есть ли жертвы и разрушения инфраструктуры. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240324/dnepr-1935456692.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины