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В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ* - РИА Новости, 26.03.2024
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11:26 26.03.2024 (обновлено: 11:44 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/turtsiya-1935845859.html
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ* - РИА Новости, 26.03.2024
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*
Турецкие органы безопасности задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:26
2024-03-26T11:44
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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр внутренних дел Али Ерликая по итогам проведенной в стране масштабной операции."Сто сорок семь человек задержаны в результате проведенной одновременно в 30 провинциях операции против ИГ*", - сообщил министр в соцсети X. Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье.Ерликая отметил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании ИГ*. При обысках изъято большое количество иностранной валюты и документов.По его словам, с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы.Ранее СМИ сообщили о задержании 17 подозреваемых в причастности к ИГ* в Стамбуле.Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240326/figurant-1935837867.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935563541.html
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в мире, турция, стамбул, анталья (провинция)
В мире, Турция, Стамбул, Анталья (провинция)
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*

В Турции задержали 147 человек в 30 регионах по подозрению в причастности к ИГ

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр внутренних дел Али Ерликая по итогам проведенной в стране масштабной операции.
"Сто сорок семь человек задержаны в результате проведенной одновременно в 30 провинциях операции против ИГ*", - сообщил министр в соцсети X. Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье.
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Ерликая отметил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании ИГ*. При обысках изъято большое количество иностранной валюты и документов.
По его словам, с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы.
Ранее СМИ сообщили о задержании 17 подозреваемых в причастности к ИГ* в Стамбуле.
Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
Шамсидин Фаридуни, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холле, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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25 марта, 21:34
 
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