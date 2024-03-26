https://ria.ru/20240326/turtsiya-1935845859.html

В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*

В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ* - РИА Новости, 26.03.2024

В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*

Турецкие органы безопасности задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:26

2024-03-26T11:26

2024-03-26T11:44

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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Турецкие органы безопасности задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр внутренних дел Али Ерликая по итогам проведенной в стране масштабной операции."Сто сорок семь человек задержаны в результате проведенной одновременно в 30 провинциях операции против ИГ*", - сообщил министр в соцсети X. Операции проведены в том числе в Стамбуле и Анталье.Ерликая отметил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании ИГ*. При обысках изъято большое количество иностранной валюты и документов.По его словам, с 1 июня 2023 года по 25 марта задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 арестованы.Ранее СМИ сообщили о задержании 17 подозреваемых в причастности к ИГ* в Стамбуле.Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240326/figurant-1935837867.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935563541.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, стамбул, анталья (провинция)