https://ria.ru/20240326/turtsiya-1935820104.html
В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ*
В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 26.03.2024
В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ*
Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной террористической группировке "Исламское государство*", еще 10 в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:00
2024-03-26T10:00
2024-03-26T10:15
турция
стамбул
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136004/36/1360043688_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ce75543f877f7ca9f49d91d8edbba056.jpg
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной террористической группировке "Исламское государство*", еще 10 в розыске, передает гостелеканал TRT Haber."В рамках расследования Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности при генпрокуратуре Стамбула было принято решение о задержании 27 подозреваемых, в отношении которых получена разведывательная информация о их предположительной деятельности в ИГ*", - сообщает канал."Сотрудники полиции Стамбула провели операцию и задержали 17 подозреваемых, в отношении остальных ведется розыск", - уточнил канал.Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму, сообщила ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136004/36/1360043688_151:0:2000:1387_1920x0_80_0_0_ae01d4a60bf9abb2619b9fc9df1bc2c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, россия
В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ*
Турецкие силовики задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к ИГ*
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости.
Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной террористической группировке "Исламское государство*", еще 10 в розыске, передает гостелеканал TRT Haber
.
«
"В рамках расследования Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности при генпрокуратуре Стамбула было принято решение о задержании 27 подозреваемых, в отношении которых получена разведывательная информация о их предположительной деятельности в ИГ*", - сообщает канал.
"Сотрудники полиции Стамбула провели операцию и задержали 17 подозреваемых, в отношении остальных ведется розыск", - уточнил канал.
Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму, сообщила ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники.
* Террористическая организация, запрещенная в России