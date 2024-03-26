https://ria.ru/20240326/turtsiya-1935820104.html

В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ*

В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 26.03.2024

В Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ*

Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной террористической группировке "Исламское государство*", еще 10 в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:00

2024-03-26T10:00

2024-03-26T10:15

турция

стамбул

россия

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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной террористической группировке "Исламское государство*", еще 10 в розыске, передает гостелеканал TRT Haber."В рамках расследования Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности при генпрокуратуре Стамбула было принято решение о задержании 27 подозреваемых, в отношении которых получена разведывательная информация о их предположительной деятельности в ИГ*", - сообщает канал."Сотрудники полиции Стамбула провели операцию и задержали 17 подозреваемых, в отношении остальных ведется розыск", - уточнил канал.Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции, информирует Москву обо всем связанном с ними, готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму, сообщила ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html

турция

стамбул

россия

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турция, стамбул, россия