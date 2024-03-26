https://ria.ru/20240326/tsentr-1935985497.html

Филиал центра "Воин" в Тюмени один из лучших в России, заявил Водолацкий

Филиал центра "Воин" в Тюмени один из лучших в России, заявил Водолацкий - РИА Новости, 26.03.2024

Филиал центра "Воин" в Тюмени один из лучших в России, заявил Водолацкий

Филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" в Тюменской области — один из лучших в России, в целом в регионе создана РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:50

2024-03-26T17:50

2024-03-26T17:50

тюменская область

тюменская область

тюмень

виктор водолацкий

россия

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ТЮМЕНЬ, 26 мар — РИА Новости. Филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" в Тюменской области — один из лучших в России, в целом в регионе создана уникальная система работы с подрастающим поколением, заявил председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий. В Тюмени до 29 марта проходит стратегическая сессия "Наставники специального назначения". В ней участвуют около 200 руководителей и инструкторов филиалов центра "Воин". Торжественное открытие сессии состоялось во вторник. "Тюменский филиал центра сегодня является одним из лучших у нас в стране. Руководитель Игорь Ревякин и инструкторы, которых выбрали, — это люди, болеющие за поставленное дело. Они отдают свою душу, сердце каждому ребенку. И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с последующим поколением. Эту систему необходимо внедрять в каждом регионе", – сказал Водолацкий, поясняя выбор региона как площадки для обучения инструкторов. Водолацкий отметил, что у общества сформирован запрос на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, это важный элемент для развития государства. Данную работу и призваны выполнять инструкторы центра "Воин". Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Еще 10 готовятся к открытию в этом году. Обучение курсантов центра проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

https://ria.ru/20240306/obrazets-1931514287.html

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тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, тюмень, виктор водолацкий, россия