Филиал центра "Воин" в Тюмени один из лучших в России, заявил Водолацкий
ТЮМЕНЬ, 26 мар — РИА Новости. Филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" в Тюменской области — один из лучших в России, в целом в регионе создана уникальная система работы с подрастающим поколением, заявил председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В Тюмени до 29 марта проходит стратегическая сессия "Наставники специального назначения". В ней участвуют около 200 руководителей и инструкторов филиалов центра "Воин". Торжественное открытие сессии состоялось во вторник.
«
"Тюменский филиал центра сегодня является одним из лучших у нас в стране. Руководитель Игорь Ревякин и инструкторы, которых выбрали, — это люди, болеющие за поставленное дело. Они отдают свою душу, сердце каждому ребенку. И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с последующим поколением. Эту систему необходимо внедрять в каждом регионе", – сказал Водолацкий, поясняя выбор региона как площадки для обучения инструкторов.
Водолацкий отметил, что у общества сформирован запрос на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, это важный элемент для развития государства. Данную работу и призваны выполнять инструкторы центра "Воин".
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Еще 10 готовятся к открытию в этом году. Обучение курсантов центра проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.