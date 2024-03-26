https://ria.ru/20240326/trevoga-1935782331.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2024
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:00
2024-03-26T00:00
2024-03-26T00:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Сумской области в 21.50 (22.50 мск), а в двух других областях - в 22.13 (23.13 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу