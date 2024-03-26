https://ria.ru/20240326/tragediya-1935881161.html

"Будет трагедия". Во Франции неожиданно высказались об Украине

"Будет трагедия". Во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 26.03.2024

"Будет трагедия". Во Франции неожиданно высказались об Украине

Конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем, если страна вступит в НАТО, заявил лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:57

2024-03-26T12:57

2024-03-26T15:36

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем, если страна вступит в НАТО, заявил лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар в эфире BFM TV."Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", — предупредил он.Политик также добавил, что присоединение Украины к Европейскому союзу будет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ее полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского, как и разную реакцию на это. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935816256.html

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в мире, украина, россия, франция, йенс столтенберг, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, политика