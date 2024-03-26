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В Башкирии намерены увеличить число мобильных торговых объектов в 2,5 раза - РИА Новости, 26.03.2024
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17:47 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935984316.html
В Башкирии намерены увеличить число мобильных торговых объектов в 2,5 раза
В Башкирии намерены увеличить число мобильных торговых объектов в 2,5 раза - РИА Новости, 26.03.2024
В Башкирии намерены увеличить число мобильных торговых объектов в 2,5 раза
Глава кабмина Башкортостана Андрей Назаров призвал правительство региона в 2,5 раза к 2028 году увеличить число мобильных торговых объектов, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:47
2024-03-26T17:47
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава кабмина Башкортостана Андрей Назаров призвал правительство региона в 2,5 раза к 2028 году увеличить число мобильных торговых объектов, сообщает региональная пресс-служба. Развитие малоформатной торговли в Башкортостане Назаров обсудил на заседании правительства. Он отметил, что развитие мобильной торговли является одним из важнейших направлений в обеспечении торговым обслуживанием как отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, так и участников дорожного движения. "Малый формат торговли выступает серьезным каналом сбыта для продукции местных производителей, особенно аграриев и тех, кто имеет личные подсобные и фермерские хозяйства. Такая торговля также гарантирует жителям беспрепятственный доступ к товарам первой необходимости. Сегодня сфера мобильной торговли представлена в республике порядка 300 объектами. Для внедрения новых форм и механизмов торговли и наработки связей с производителями и поставщиками продукции мы сформировали Концепцию развития мобильной торговли на территории Республики Башкортостан на 2024-2028 годы", – отметил премьер-министр республики. Об основных особенностях этого документа, который разработало министерство торговли и услуг Башкортостана, доложил исполняющий обязанности министра ведомства Василий Таболин. "В рамках концепции под объектами мобильной торговли понимается нестационарный торговый объект, представляющий собой специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное транспортное средство для ведения розничной торговли, предоставления бытовых услуг или организации общественного питания", – пояснил Таболин. Он также отметил, что для достижения поставленных целей необходимо сформировать реестр мест под размещение объектов мобильной торговли и декомпозировать показатели в разрезе районов и городов республики, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в данную сферу, локализовать производство мобильных торговых объектов на территории Башкортостана, уточняет пресс-служба. Назаров, в свою очередь, поручил министерству торговли и услуг Башкортостана привести план в действие. "Нам необходимо по итогам реализации концепции к 2028 году увеличить в 2,5 раза количество мобильных торговых объектов. Прошу Минторг и муниципалитеты сразу включиться в работу с учетом поставленного плана и обеспечить безусловное достижение обозначенного целевого показателя", – конкретизировал Назаров.
https://ria.ru/20240117/bashkiriya-1921925373.html
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В Башкирии намерены увеличить число мобильных торговых объектов в 2,5 раза

CC BY 4.0 / Правительство республики Башкортостан (cropped) / Заседание Правительства Республики Башкортостан
Заседание Правительства Республики Башкортостан - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY 4.0 / Правительство республики Башкортостан (cropped) /
Заседание Правительства Республики Башкортостан
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава кабмина Башкортостана Андрей Назаров призвал правительство региона в 2,5 раза к 2028 году увеличить число мобильных торговых объектов, сообщает региональная пресс-служба.
Развитие малоформатной торговли в Башкортостане Назаров обсудил на заседании правительства. Он отметил, что развитие мобильной торговли является одним из важнейших направлений в обеспечении торговым обслуживанием как отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, так и участников дорожного движения.
"Малый формат торговли выступает серьезным каналом сбыта для продукции местных производителей, особенно аграриев и тех, кто имеет личные подсобные и фермерские хозяйства. Такая торговля также гарантирует жителям беспрепятственный доступ к товарам первой необходимости. Сегодня сфера мобильной торговли представлена в республике порядка 300 объектами. Для внедрения новых форм и механизмов торговли и наработки связей с производителями и поставщиками продукции мы сформировали Концепцию развития мобильной торговли на территории Республики Башкортостан на 2024-2028 годы", – отметил премьер-министр республики.
Об основных особенностях этого документа, который разработало министерство торговли и услуг Башкортостана, доложил исполняющий обязанности министра ведомства Василий Таболин.
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"В рамках концепции под объектами мобильной торговли понимается нестационарный торговый объект, представляющий собой специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное транспортное средство для ведения розничной торговли, предоставления бытовых услуг или организации общественного питания", – пояснил Таболин.
Он также отметил, что для достижения поставленных целей необходимо сформировать реестр мест под размещение объектов мобильной торговли и декомпозировать показатели в разрезе районов и городов республики, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в данную сферу, локализовать производство мобильных торговых объектов на территории Башкортостана, уточняет пресс-служба.
Назаров, в свою очередь, поручил министерству торговли и услуг Башкортостана привести план в действие.
"Нам необходимо по итогам реализации концепции к 2028 году увеличить в 2,5 раза количество мобильных торговых объектов. Прошу Минторг и муниципалитеты сразу включиться в работу с учетом поставленного плана и обеспечить безусловное достижение обозначенного целевого показателя", – конкретизировал Назаров.
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