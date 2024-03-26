https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html

Торговля России и Индии в январе превысила максимальный с лета объем

Торговля России и Индии в январе превысила максимальный с лета объем - РИА Новости, 26.03.2024

Торговля России и Индии в январе превысила максимальный с лета объем

Товарооборот России и Индии в январе вырос на 15% в годовом выражении и превысил 6 миллиардов долларов, что стало максимумом с августа прошлого года, следует из РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:14

2024-03-26T05:14

2024-03-26T05:15

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в январе вырос на 15% в годовом выражении и превысил 6 миллиардов долларов, что стало максимумом с августа прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию со стоимостью поставок на 5,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 15%. Одновременно Индия нарастила поставки продукции в Россию на 14% - до 321 миллиона долларов. В результате товарооборот двух стран вырос на 15% - до чуть выше 6 миллиардов долларов. Это третий раз в совместной истории, когда объем взаимной торговли достиг указанной отметки, впервые это случилось в мае, а потом в августе 2023 года. Главным торговым партнером Индии в январе стал Китай: товарооборот двух стран вырос на 16% - до 10,5 миллиарда долларов. Объем торговли с США снизился на 17% - до 8,4 миллиарда долларов, а с ОАЭ - на 27%, до 7,8 миллиарда долларов. Россия стала четвертой. Пятерку замыкает Сингапур, чей товарооборот с Индией подскочил на 38% - до 3,6 миллиарда долларов. В топ-10 крупнейших партнеров страны также входят Саудовская Аравия (3,4 миллиарда долларов), Ирак (2,9 миллиарда), Индонезия (2,5 миллиарда), Южная Корея и Гонконг (по 2,1 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20240226/indiya-1929449239.html

https://ria.ru/20240220/indiya-1928367387.html

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индия, экономика, россия, китай