Торговля России и Индии в январе превысила максимальный с лета объем
Торговля России и Индии в январе превысила $6 миллиардов, став рекордной с лета
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в январе вырос на 15% в годовом выражении и превысил 6 миллиардов долларов, что стало максимумом с августа прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию со стоимостью поставок на 5,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 15%. Одновременно Индия нарастила поставки продукции в Россию на 14% - до 321 миллиона долларов.
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В результате товарооборот двух стран вырос на 15% - до чуть выше 6 миллиардов долларов. Это третий раз в совместной истории, когда объем взаимной торговли достиг указанной отметки, впервые это случилось в мае, а потом в августе 2023 года.
Главным торговым партнером Индии в январе стал Китай: товарооборот двух стран вырос на 16% - до 10,5 миллиарда долларов. Объем торговли с США снизился на 17% - до 8,4 миллиарда долларов, а с ОАЭ - на 27%, до 7,8 миллиарда долларов. Россия стала четвертой. Пятерку замыкает Сингапур, чей товарооборот с Индией подскочил на 38% - до 3,6 миллиарда долларов.
В топ-10 крупнейших партнеров страны также входят Саудовская Аравия (3,4 миллиарда долларов), Ирак (2,9 миллиарда), Индонезия (2,5 миллиарда), Южная Корея и Гонконг (по 2,1 миллиарда долларов).
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