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Террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:51 26.03.2024 (обновлено: 14:05 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terroristy-1935900187.html
Террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию, заявил Лукашенко
Террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.03.2024
Террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал высокую оценку уровню взаимодействия российских и белорусских спецслужб, подчеркнув, что из-за принятых в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-26T14:05
теракт в "крокус сити холле"
белоруссия
украина
в мире
александр лукашенко
московская область (подмосковье)
россия
крокус сити холл
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал высокую оценку уровню взаимодействия российских и белорусских спецслужб, подчеркнув, что из-за принятых в республике мер безопасности совершившие теракт в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию, а двинулись к Украине.Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что на фоне теракта в Подмосковье было организовано активное взаимодействие по линии специальных служб, руководитель комитета госбезопасности Белоруссии находился на прямой связи со своим коллегой. Посол отметил, что фактически основной задачей было не дать террористам уйти через общую границу, были введены максимальные меры безопасности и задача была выполнена."Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта.Глава белорусского государства позитивно оценил взаимодействие с российской стороной, отметив, что операция по задержанию была организована и выполнена очень солидно. "По его словам, в Белоруссии с первых же минут после случившегося были приняты особые меры безопасности, на уровне спецслужб действовали по заранее определенному алгоритму. В том числе и по этой причине террористы не решились ехать в Белоруссию, а двинулись к Украине", - передает Белта.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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белоруссия, украина, в мире, александр лукашенко, московская область (подмосковье), россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Белоруссия, Украина, В мире, Александр Лукашенко, Московская область (Подмосковье), Россия, Крокус Сити Холл
Террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию, заявил Лукашенко

Лукашенко: террористы из "Крокуса" поехали на Украину из-за мер безопасности

На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал высокую оценку уровню взаимодействия российских и белорусских спецслужб, подчеркнув, что из-за принятых в республике мер безопасности совершившие теракт в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию, а двинулись к Украине.
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что на фоне теракта в Подмосковье было организовано активное взаимодействие по линии специальных служб, руководитель комитета госбезопасности Белоруссии находился на прямой связи со своим коллегой. Посол отметил, что фактически основной задачей было не дать террористам уйти через общую границу, были введены максимальные меры безопасности и задача была выполнена.
"Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта.
Глава белорусского государства позитивно оценил взаимодействие с российской стороной, отметив, что операция по задержанию была организована и выполнена очень солидно. "По его словам, в Белоруссии с первых же минут после случившегося были приняты особые меры безопасности, на уровне спецслужб действовали по заранее определенному алгоритму. В том числе и по этой причине террористы не решились ехать в Белоруссию, а двинулись к Украине", - передает Белта.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"БелоруссияУкраинаВ миреАлександр ЛукашенкоМосковская область (Подмосковье)РоссияКрокус Сити Холл
 
 
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