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Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы - РИА Новости, 26.03.2024
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13:42 26.03.2024 (обновлено: 13:56 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html
Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы
Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы - РИА Новости, 26.03.2024
Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы
Жителям Краснодара поступают сообщения с призывами совершить вооруженный захват театра драмы, муниципальный центр управления (МЦУ) города просит не вступать в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:42
2024-03-26T13:56
краснодар
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Жителям Краснодара поступают сообщения с призывами совершить вооруженный захват театра драмы, муниципальный центр управления (МЦУ) города просит не вступать в подобную переписку и сразу сообщать в правоохранительные органы. Согласно опубликованному властями скриншоту, в мессенджере распространяются сообщения с предложением захватить Краснодарский академический театр драмы, при этом исполнителям якобы "выдадут всё оружие" и заплатят 1,5 миллиона рублей. "Видим в соцсетях скриншоты с призывами к совершению терактов. Сообщения поступают также детям и подросткам. Призываем родителей заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в сети интернет, донести до ребенка, что отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях нельзя", - написано в Telegram-канале МЦУ краевой столицы. Власти просят не вступать в переписку, блокировать отправителя и сразу сообщать в правоохранительные органы. "В образовательных учреждениях Краснодара также проводят разъяснительную работу со школьниками, родителями и учителями. Все получили памятки с порядком действий и правилами поведения в таких ситуациях", - передаёт МЦУ Краснодара слова замдиректора департамента образования Натальи Колесниковой. Во вторник ФСБ призвала предостеречь несовершеннолетних от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающих к терактам в РФ, количество телефонных звонков и сообщений такого содержания резко возросло после теракта в "Крокус сити холле", отметили в спецслужбе.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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краснодар, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Краснодар, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы

Власти Краснодара попросили сообщать спецслужбам о призывах к терактам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский академический театр драмы
Краснодарский академический театр драмы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский академический театр драмы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Жителям Краснодара поступают сообщения с призывами совершить вооруженный захват театра драмы, муниципальный центр управления (МЦУ) города просит не вступать в подобную переписку и сразу сообщать в правоохранительные органы.
Согласно опубликованному властями скриншоту, в мессенджере распространяются сообщения с предложением захватить Краснодарский академический театр драмы, при этом исполнителям якобы "выдадут всё оружие" и заплатят 1,5 миллиона рублей.
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"Видим в соцсетях скриншоты с призывами к совершению терактов. Сообщения поступают также детям и подросткам. Призываем родителей заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в сети интернет, донести до ребенка, что отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях нельзя", - написано в Telegram-канале МЦУ краевой столицы. Власти просят не вступать в переписку, блокировать отправителя и сразу сообщать в правоохранительные органы.
"В образовательных учреждениях Краснодара также проводят разъяснительную работу со школьниками, родителями и учителями. Все получили памятки с порядком действий и правилами поведения в таких ситуациях", - передаёт МЦУ Краснодара слова замдиректора департамента образования Натальи Колесниковой.
Во вторник ФСБ призвала предостеречь несовершеннолетних от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающих к терактам в РФ, количество телефонных звонков и сообщений такого содержания резко возросло после теракта в "Крокус сити холле", отметили в спецслужбе.
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