https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы

Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы - РИА Новости, 26.03.2024

Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы

Жителям Краснодара поступают сообщения с призывами совершить вооруженный захват театра драмы, муниципальный центр управления (МЦУ) города просит не вступать в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:42

2024-03-26T13:42

2024-03-26T13:56

краснодар

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Жителям Краснодара поступают сообщения с призывами совершить вооруженный захват театра драмы, муниципальный центр управления (МЦУ) города просит не вступать в подобную переписку и сразу сообщать в правоохранительные органы. Согласно опубликованному властями скриншоту, в мессенджере распространяются сообщения с предложением захватить Краснодарский академический театр драмы, при этом исполнителям якобы "выдадут всё оружие" и заплатят 1,5 миллиона рублей. "Видим в соцсетях скриншоты с призывами к совершению терактов. Сообщения поступают также детям и подросткам. Призываем родителей заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в сети интернет, донести до ребенка, что отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях нельзя", - написано в Telegram-канале МЦУ краевой столицы. Власти просят не вступать в переписку, блокировать отправителя и сразу сообщать в правоохранительные органы. "В образовательных учреждениях Краснодара также проводят разъяснительную работу со школьниками, родителями и учителями. Все получили памятки с порядком действий и правилами поведения в таких ситуациях", - передаёт МЦУ Краснодара слова замдиректора департамента образования Натальи Колесниковой. Во вторник ФСБ призвала предостеречь несовершеннолетних от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающих к терактам в РФ, количество телефонных звонков и сообщений такого содержания резко возросло после теракта в "Крокус сити холле", отметили в спецслужбе.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240326/provokatsii-1935859005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия