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СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:10 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakt-1936048659.html
СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России
СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России - РИА Новости, 26.03.2024
СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России
В одной из европейской стран готовятся к возможным терактам на своей территории после произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле", а также на фоне... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:10
2024-03-26T22:10
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
анатолий антонов
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В одной из европейской стран готовятся к возможным терактам на своей территории после произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле", а также на фоне предполагаемой тяги к конкуренции ответвлений "Исламского государства"* с палестинским движением ХАМАС в медиаполе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя службы безопасности неназванной европейской страны. "Нам, к сожалению, нужно готовиться к сценарию, при котором будут предприняты новые попытки", - приводит газета слова источника. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство"* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. Европейский источник добавил, что активность террористов могут подогревать события в секторе Газа. Сотрудник службы безопасности неназванной арабской страны заявил газете, что еще одной причиной стремления исламистских групп к организации терактов в настоящее время может быть конкуренция с палестинским движением ХАМАС в медиаполе. "ХАМАС преуспело в том, чтобы быть широко освещаемым в СМИ многие месяцы, и это создало ситуацию, при которой другие исламистские группировки хотят показать сторонникам и членам, что они тоже могут наносить ущерб сильным странам", - приводит газета слова источника. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/spisok-1936033273.html
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https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
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россия, украина, брянская область, анатолий антонов, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России

WP: в одной из европейских стран готовятся к терактам после событий в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В одной из европейской стран готовятся к возможным терактам на своей территории после произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле", а также на фоне предполагаемой тяги к конкуренции ответвлений "Исламского государства"* с палестинским движением ХАМАС в медиаполе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя службы безопасности неназванной европейской страны.
«
"Нам, к сожалению, нужно готовиться к сценарию, при котором будут предприняты новые попытки", - приводит газета слова источника.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"
Вчера, 20:07
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство"* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся.
Европейский источник добавил, что активность террористов могут подогревать события в секторе Газа. Сотрудник службы безопасности неназванной арабской страны заявил газете, что еще одной причиной стремления исламистских групп к организации терактов в настоящее время может быть конкуренция с палестинским движением ХАМАС в медиаполе.
«
"ХАМАС преуспело в том, чтобы быть широко освещаемым в СМИ многие месяцы, и это создало ситуацию, при которой другие исламистские группировки хотят показать сторонникам и членам, что они тоже могут наносить ущерб сильным странам", - приводит газета слова источника.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в Крокусе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания
Вчера, 15:33
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьАнатолий АнтоновВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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