https://ria.ru/20240326/terakt-1935985245.html

Теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться, заявили в Эквадоре

Теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться, заявили в Эквадоре - РИА Новости, 26.03.2024

Теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться, заявили в Эквадоре

Теракт в "Крокус сити холле" не должен замалчиваться международным сообществом, сообщил РИА Новости ректор эквадорского университета UTE Идальго Оттоленги. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:50

2024-03-26T17:50

2024-03-26T18:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

эквадор

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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КИТО, 26 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" не должен замалчиваться международным сообществом, сообщил РИА Новости ректор эквадорского университета UTE Идальго Оттоленги. "Это гнусный поступок, акт ненависти, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более замалчиваться международным сообществом", - сказал он. По словам Оттоленги, лозунг перед лицом терроризма должен быть ясным: "тотальное осуждение и наказание виновных в этом жестоком преступлении против человечества". Оттоленги выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Университет UTE имеет давние отношения с Россией, работает над совместным запуском спутников, над проектами по изменению климата. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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эквадор

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россия, эквадор, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)