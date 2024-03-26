https://ria.ru/20240326/terakt-1935938145.html

Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев

Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2024

Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев

Многое указывает на то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, Следственный комитет всё проанализирует и предоставит информацию,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:26

2024-03-26T15:26

2024-03-26T15:36

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Многое указывает на то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, Следственный комитет всё проанализирует и предоставит информацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Многое указывает", - ответил Патрушев на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что указывает на то, что за терактом в "Крокусе сити холле" стоит Украина.По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация"."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - добавил Патрушев.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Согласно заявлению Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240326/arest-1935872956.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, украина, николай патрушев