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Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:26 26.03.2024 (обновлено: 15:36 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935938145.html
Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев
Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2024
Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев
Многое указывает на то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, Следственный комитет всё проанализирует и предоставит информацию,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:26
2024-03-26T15:36
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Многое указывает на то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, Следственный комитет всё проанализирует и предоставит информацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Многое указывает", - ответил Патрушев на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что указывает на то, что за терактом в "Крокусе сити холле" стоит Украина.По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация"."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - добавил Патрушев.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Согласно заявлению Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240326/arest-1935872956.html
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крокус сити холл, украина, николай патрушев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Украина, Николай Патрушев
Многое указывает на то, что за терактом стоит Украина, заявил Патрушев

Патрушев: многое указывает на то, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Многое указывает на то, что за терактом в концертном зале "Крокус сити холл" стоит Украина, Следственный комитет всё проанализирует и предоставит информацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Многое указывает", - ответил Патрушев на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что указывает на то, что за терактом в "Крокусе сити холле" стоит Украина.
По его словам, Следственный комитет все проанализирует, и тогда "будет информация".
"И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - добавил Патрушев.
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Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Согласно заявлению Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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