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Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:51 26.03.2024 (обновлено: 14:17 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935900096.html
Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин
Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин
Следователи тщательно устанавливают детали теракта, совершенного в подмосковном "Крокус сити холле", устанавливают роли террористов и степень их вины, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-26T14:17
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следователи тщательно устанавливают детали теракта, совершенного в подмосковном "Крокус сити холле", устанавливают роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин."Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Он уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240326/boeviki-1935889674.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе"
Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе"
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владимир путин, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Крокус Сити Холл
Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин

Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следователи тщательно устанавливают детали теракта, совершенного в подмосковном "Крокус сити холле", устанавливают роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин.
"Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 13:30
Он уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Вчера, 13:26
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинКрокус Сити Холл
 
 
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