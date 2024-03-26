https://ria.ru/20240326/terakt-1935900096.html

Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин

Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024

Следователи тщательно устанавливают детали теракта, заявил Путин

Следователи тщательно устанавливают детали теракта, совершенного в подмосковном "Крокус сити холле", устанавливают роли террористов и степень их вины, заявил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

2024-03-26T14:17

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935912270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564475813592bc352b2ffa6f45ff6b01.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следователи тщательно устанавливают детали теракта, совершенного в подмосковном "Крокус сити холле", устанавливают роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин."Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Он уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240326/boeviki-1935889674.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" 2024-03-26T13:51 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, крокус сити холл