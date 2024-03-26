https://ria.ru/20240326/terakt-1935787810.html

Венгерский аналитик усомнился в ответственности ИГ* за теракт в "Крокусе"

Венгерский аналитик усомнился в ответственности ИГ* за теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Венгерский аналитик усомнился в ответственности ИГ* за теракт в "Крокусе"

Ответственность ИГ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация) за теракт в "Крокус Сити Холле" сомнительна, поскольку исполнители вели себя... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T01:12

2024-03-26T01:12

2024-03-26T01:19

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в мире

владимир путин

карин жан-пьер

анатолий антонов

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Ответственность ИГ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация) за теракт в "Крокус Сити Холле" сомнительна, поскольку исполнители вели себя нехарактерно для боевиков организации, не исключена "операция под чужим флагом", в этом отношении показательны заявления США, заявил советник по политике безопасности венгерского аналитического Центра основных прав Йожеф Хорват. "Сегодня в связи с этим мы видим картину, которую нам хотят показать, а не реальность... Нельзя исключать возможность так называемой "операции под чужим флагом" - это когда спецслужбы страны нанимают другой орган или группу для проведения каких-то действий", - сказал Хорват газете Magyar Nemzet. Он отметил, что до сих пор ИГ* вербовало боевиков "по убеждениям, а не за деньги". "Интересно также, что преступники скрылись после операции, а не проявили себя как террористы-смертники", - добавил эксперт, отметив, что террористы не оставили флаг ИГ*, что является странным для терактов этой организации. По словам аналитика, самообличительным выглядит также то, что "американцы слишком быстро дистанцировались" от участия в теракте. "Возможно, даже потому, что они могут опасаться, что в этой террористической акции были замешаны украинцы", - предположил Хорват. Возможность "украинского следа" в теракте предположил также венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Есть доказательства того, что за этим стоит ИГИЛ*, но есть много знаков вопроса, поскольку даже пойманные террористы не говорили, что они джихадисты, но делали то, что делали, за деньги... Очевидно, что это мог быть иностранный заказчик, который мог обратиться к ИГ*", - сказал эксперт газете Magyar Nemzet. Шпётле выразил уверенность, что российские спецслужбы вскоре установят заказчика и "нанесут большой удар стране или организации, стоящей за этим". "Это нападение сплотило русский народ. Всякий, кто знает русскую душу, понимает, что такое нападение воспринимается как нападение на нацию, и политические взгляды тут не имеют значения... поскольку речь идет о нации", - отметил он. Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки ИГ* (запрещена в России) к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240326/terakt-1935782852.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240325/sud-1935732106.html

https://ria.ru/20240325/figurant-1935727360.html

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россия, украина, в мире, владимир путин, карин жан-пьер, анатолий антонов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)