https://ria.ru/20240326/tchiani-1935899452.html

Лидер Нигера выразил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Лидер Нигера выразил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Лидер Нигера выразил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Нацсовета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Тчиани, тот выразил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:50

2024-03-26T13:50

2024-03-26T13:50

теракт в "крокус сити холле"

нигер

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Нацсовета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Тчиани, тот выразил соболезнования в связи с гибелью людей при теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани, который выразил чувства солидарности с российским народом и глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами варварского террористического акта в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении. "Проведен также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обсуждении двусторонней повестки дня выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

нигер

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нигер, россия, владимир путин