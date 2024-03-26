https://ria.ru/20240326/svo-1935930811.html

Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями

Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями - РИА Новости, 26.03.2024

Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:07

2024-03-26T15:07

2024-03-26T15:07

общество

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца на СВО. "Безусловно, каждый участник СВО, члены его семьи на особом счету, защищены законом, но среди них есть отдельная категория, требующая индивидуального подхода. Это вдовы, воспитывающие малолетних детей, и многодетные семьи, потерявшие кормильца. Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html

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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф