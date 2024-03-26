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Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями - РИА Новости, 26.03.2024
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15:07 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/svo-1935930811.html
Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями
Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями - РИА Новости, 26.03.2024
Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:07
2024-03-26T15:07
общество
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца на СВО. "Безусловно, каждый участник СВО, члены его семьи на особом счету, защищены законом, но среди них есть отдельная категория, требующая индивидуального подхода. Это вдовы, воспитывающие малолетних детей, и многодетные семьи, потерявшие кормильца. Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ.
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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов велел добиваться патронажа над потерявшими кормильца на СВО семьями

Генпрокурор призвал добиться патронажа над потерявшими кормильца семьями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами с маленькими детьми и многодетными семьями, потерявшими кормильца на СВО.
«
"Безусловно, каждый участник СВО, члены его семьи на особом счету, защищены законом, но среди них есть отдельная категория, требующая индивидуального подхода. Это вдовы, воспитывающие малолетних детей, и многодетные семьи, потерявшие кормильца. Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ.
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ОбществоРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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