https://ria.ru/20240326/svo-1935902040.html

Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО

Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО - РИА Новости, 26.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:55

2024-03-26T13:55

2024-03-26T13:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что артиллерия и авиация поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 577 самолетов, 270 вертолетов, больше 17 тысяч беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, больше 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)