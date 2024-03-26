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Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/svo-1935902040.html
Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО
Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:55
2024-03-26T13:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что артиллерия и авиация поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 577 самолетов, 270 вертолетов, больше 17 тысяч беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, больше 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник в зоне СВО

Минобороны: ПВО сбила 131 беспилотник, 2 ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что артиллерия и авиация поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 577 самолетов, 270 вертолетов, больше 17 тысяч беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, больше 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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