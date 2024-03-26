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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.03.2024
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13:24 26.03.2024 (обновлено: 14:03 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/svo-1935889039.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили две контратаки противника на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили до 105 солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:24
2024-03-26T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки противника на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили до 105 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-ймеханизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 105 человек на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки противника на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили до 105 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-ймеханизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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