https://ria.ru/20240326/svo-1935889039.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие отразили две контратаки противника на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили до 105 солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:24

2024-03-26T13:24

2024-03-26T14:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:122:3216:1931_1920x0_80_0_0_5eb0ee7e0232634b52a72824daad47bb.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки противника на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили до 105 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-ймеханизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания