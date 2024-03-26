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Орловские школьники изготовили окопные свечи для бойцов СВО
Орловские школьники изготовили окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Орловские школьники изготовили окопные свечи для бойцов СВО
Старшеклассники из Орла изготовили окопные свечи для бойцов спецоперации, в составе гуманитарного груза свечи отправят под Луганск, где служат бойцы из Орла,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:40
2024-03-26T13:40
2024-03-26T13:40
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Старшеклассники из Орла изготовили окопные свечи для бойцов спецоперации, в составе гуманитарного груза свечи отправят под Луганск, где служат бойцы из Орла, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Орловские школьники сделали окопные свечи для бойцов СВО. Благотворительная акция прошла в Штабе общественной поддержки Орловской области. Участие в ней приняли учащиеся восьмого класса лицея №1 города Орла. Помогали юным активистам члены общественного движения "Волонтеры Победы". Ребята учатся в старших классах школы №5 города Орла", – говорится в сообщении. Уточняется, что первые свои окопные свечи ребята сделали год назад, когда по мобилизации на фронт отправился служить их учитель физкультуры Артем Бубнов. За год школьники сделали уже более тысячи мобильных источников тепла и теперь готовы научить этому делу своих сверстников из других школ. "В ходе акции школьники сделали несколько десятков свечей. Они станут частью гуманитарного груза, который совсем скоро будет отправлен под Луганск, где проходят службу военнослужащие из Орла. На фронт также будут отправлены письма ребят и небольшие гуманитарные посылки, которые юные орловчане собрали самостоятельно", – указывается в сообщении. Руководитель управления организационной работы аппарата орловского областного совета народных депутатов Ольга Чижмина поблагодарила участников акции. "Сегодня, когда страна переживает тяжелые времена, важен каждый шаг, который приближает нас к победе. Ваши письма и нужные на фронте вещи, сделанные своими руками, ребята на передовой ждут с особым чувством. Я говорю всем вам огромное спасибо за неравнодушие и любовь к родной стране", – сказала Чижмина, слова которой цитирует пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, луганск, орловская область, единая россия, волонтеры победы, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орел, Луганск, Орловская область, Единая Россия, Волонтеры Победы, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Старшеклассники из Орла изготовили окопные свечи для бойцов спецоперации, в составе гуманитарного груза свечи отправят под Луганск, где служат бойцы из Орла, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"Орловские школьники сделали окопные свечи для бойцов СВО. Благотворительная акция прошла в Штабе общественной поддержки Орловской области
. Участие в ней приняли учащиеся восьмого класса лицея №1 города Орла. Помогали юным активистам члены общественного движения "Волонтеры Победы
". Ребята учатся в старших классах школы №5 города Орла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что первые свои окопные свечи ребята сделали год назад, когда по мобилизации на фронт отправился служить их учитель физкультуры Артем Бубнов. За год школьники сделали уже более тысячи мобильных источников тепла и теперь готовы научить этому делу своих сверстников из других школ.
«
"В ходе акции школьники сделали несколько десятков свечей. Они станут частью гуманитарного груза, который совсем скоро будет отправлен под Луганск, где проходят службу военнослужащие из Орла. На фронт также будут отправлены письма ребят и небольшие гуманитарные посылки, которые юные орловчане собрали самостоятельно", – указывается в сообщении.
Руководитель управления организационной работы аппарата орловского областного совета народных депутатов Ольга Чижмина поблагодарила участников акции.
"Сегодня, когда страна переживает тяжелые времена, важен каждый шаг, который приближает нас к победе. Ваши письма и нужные на фронте вещи, сделанные своими руками, ребята на передовой ждут с особым чувством. Я говорю всем вам огромное спасибо за неравнодушие и любовь к родной стране", – сказала Чижмина, слова которой цитирует пресс-служба.