Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа
МАЙКОП, 26 мар — РИА Новости. Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во вторник республиканский кабмин под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудил дальнейшие планы по восстановлению подшефного Генического муниципального округа Херсонской области.
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"В планах на этот год – построить на базе еще двух школ Генического района два ФОКа и две спортплощадки. Будет благоустроена прилегающая территория. В настоящее время работы по строительству ФОКов в Чкаловской и Новоалексеевской школах уже начались. Завершен капремонт инженерных систем пищеблока в детском саду №17 "Теремок", в санаторной школе-интернате, а также проведен капремонт в школе №2", - сообщает пресс-служба.
Также кабмин проанализировал ход подготовки к реализации новых нацпроектов и выполнению президентских инициатив, обозначенных в послании Федеральному Собранию.
"Мурат Кумпилов подчеркнул важность мобилизации имеющихся ресурсов, внедрения новых механизмов для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина и реализации конкретных мероприятий социально-экономического развития региона", - добавляется в пресс-релизе.
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16 ноября 2023, 15:54