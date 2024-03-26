https://ria.ru/20240326/stroyka-1935932405.html

Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа

Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа - РИА Новости, 26.03.2024

Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа

Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:12

2024-03-26T15:12

2024-03-26T15:12

республика адыгея

мурат кумпилов

владимир путин

херсонская область

россия

республика адыгея

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МАЙКОП, 26 мар — РИА Новости. Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Во вторник республиканский кабмин под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудил дальнейшие планы по восстановлению подшефного Генического муниципального округа Херсонской области. "В планах на этот год – построить на базе еще двух школ Генического района два ФОКа и две спортплощадки. Будет благоустроена прилегающая территория. В настоящее время работы по строительству ФОКов в Чкаловской и Новоалексеевской школах уже начались. Завершен капремонт инженерных систем пищеблока в детском саду №17 "Теремок", в санаторной школе-интернате, а также проведен капремонт в школе №2", - сообщает пресс-служба. Также кабмин проанализировал ход подготовки к реализации новых нацпроектов и выполнению президентских инициатив, обозначенных в послании Федеральному Собранию. "Мурат Кумпилов подчеркнул важность мобилизации имеющихся ресурсов, внедрения новых механизмов для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина и реализации конкретных мероприятий социально-экономического развития региона", - добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231116/sotsobekty-1909861521.html

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Алёна Пава

мурат кумпилов, владимир путин, херсонская область , россия, республика адыгея