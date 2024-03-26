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Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа - РИА Новости, 26.03.2024
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Республика Адыгея
 
15:12 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/stroyka-1935932405.html
Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа
Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа - РИА Новости, 26.03.2024
Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа
Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:12
2024-03-26T15:12
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир путин
херсонская область
россия
республика адыгея
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МАЙКОП, 26 мар — РИА Новости. Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Во вторник республиканский кабмин под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудил дальнейшие планы по восстановлению подшефного Генического муниципального округа Херсонской области. "В планах на этот год – построить на базе еще двух школ Генического района два ФОКа и две спортплощадки. Будет благоустроена прилегающая территория. В настоящее время работы по строительству ФОКов в Чкаловской и Новоалексеевской школах уже начались. Завершен капремонт инженерных систем пищеблока в детском саду №17 "Теремок", в санаторной школе-интернате, а также проведен капремонт в школе №2", - сообщает пресс-служба. Также кабмин проанализировал ход подготовки к реализации новых нацпроектов и выполнению президентских инициатив, обозначенных в послании Федеральному Собранию. "Мурат Кумпилов подчеркнул важность мобилизации имеющихся ресурсов, внедрения новых механизмов для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина и реализации конкретных мероприятий социально-экономического развития региона", - добавляется в пресс-релизе.
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мурат кумпилов, владимир путин, херсонская область , россия, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Республика Адыгея

Адыгея построит в подшефном Геническом районе еще две школы и два ФОКа

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 26 мар — РИА Новости. Адыгея построит в подшефном Геническом районе Херсонскй области еще две школы, два физкультурно-оздоровительных центра (ФОКа) и спортплощадки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во вторник республиканский кабмин под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудил дальнейшие планы по восстановлению подшефного Генического муниципального округа Херсонской области.
«
"В планах на этот год – построить на базе еще двух школ Генического района два ФОКа и две спортплощадки. Будет благоустроена прилегающая территория. В настоящее время работы по строительству ФОКов в Чкаловской и Новоалексеевской школах уже начались. Завершен капремонт инженерных систем пищеблока в детском саду №17 "Теремок", в санаторной школе-интернате, а также проведен капремонт в школе №2", - сообщает пресс-служба.
Также кабмин проанализировал ход подготовки к реализации новых нацпроектов и выполнению президентских инициатив, обозначенных в послании Федеральному Собранию.
"Мурат Кумпилов подчеркнул важность мобилизации имеющихся ресурсов, внедрения новых механизмов для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина и реализации конкретных мероприятий социально-экономического развития региона", - добавляется в пресс-релизе.
Власти Адыгеи завершают восстановление соцобъектов в подшефном Геническом районе Херсонской област - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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