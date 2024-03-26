Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет
Лукашенко: у Минска не планирует строительство собственного космодрома или ракет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов по созданию космических ракет, передает агентство Белта.
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"В стране нет планов по строительству собственного космодрома или созданию ракет, поскольку в нынешней ситуации это нецелесообразно - есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной. Гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление главы государства.
Подчеркивается, что Белоруссия этими технологиями как раз уже обладает и развивает свои компетенции.
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"Мы потихоньку "лапти" сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники. Нет, мы космическая держава и это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них", - подчеркнул Лукашенко.
Комментируя направление в космос первого гражданина республики Марины Василевской, глава государства подчеркнул, что "это не только имидж, это - целая отрасль". При этом, по его словам, имидж в качестве страны, способной воспитать и запустить в космос женщину-космонавта, также важен.
Лукашенко также рассказал о личных переживаниях за полет Василевской, разговоре с гендиректором "Роскосмоса". Президент признался, что были определенные волнения, когда произошла нештатная ситуация и с первой попытки полет не состоялся. "Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой", - подчеркнул Лукашенко.
В понедельник россиянин Олег Новицкий, первая в истории независимой Белоруссии космонавт Василевская и американка Трейси Дайсон перешли с корабля "Союз МС-25" на Международную космическую станцию. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура 23 марта в 15.36 мск. Полет занял двое суток. Изначально старт ракеты с кораблем с Байконура планировался 21 марта, однако автоматика отменила пуск за 20 минут до начала полета. Как потом объяснил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за падения напряжения на одном из источников тока ракеты. После устранения всех неполадок старт состоялся в резервный день.