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Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет - РИА Новости, 26.03.2024
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16:51 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/stroitelstvo-1935964254.html
Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет
Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов по созданию космических ракет, передает агентство Белта. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:51
2024-03-26T16:51
белоруссия
минск
байконур (город)
олег новицкий
александр лукашенко
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов по созданию космических ракет, передает агентство Белта. "В стране нет планов по строительству собственного космодрома или созданию ракет, поскольку в нынешней ситуации это нецелесообразно - есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной. Гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление главы государства. Подчеркивается, что Белоруссия этими технологиями как раз уже обладает и развивает свои компетенции. "Мы потихоньку "лапти" сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники. Нет, мы космическая держава и это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них", - подчеркнул Лукашенко. Комментируя направление в космос первого гражданина республики Марины Василевской, глава государства подчеркнул, что "это не только имидж, это - целая отрасль". При этом, по его словам, имидж в качестве страны, способной воспитать и запустить в космос женщину-космонавта, также важен. Лукашенко также рассказал о личных переживаниях за полет Василевской, разговоре с гендиректором "Роскосмоса". Президент признался, что были определенные волнения, когда произошла нештатная ситуация и с первой попытки полет не состоялся. "Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой", - подчеркнул Лукашенко. В понедельник россиянин Олег Новицкий, первая в истории независимой Белоруссии космонавт Василевская и американка Трейси Дайсон перешли с корабля "Союз МС-25" на Международную космическую станцию. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура 23 марта в 15.36 мск. Полет занял двое суток. Изначально старт ракеты с кораблем с Байконура планировался 21 марта, однако автоматика отменила пуск за 20 минут до начала полета. Как потом объяснил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за падения напряжения на одном из источников тока ракеты. После устранения всех неполадок старт состоялся в резервный день.
https://ria.ru/20240325/soyuz-1935720805.html
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белоруссия, минск, байконур (город), олег новицкий, александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Белоруссия, Минск, Байконур (город), Олег Новицкий, Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Лукашенко заявил, что у Минска нет планов по созданию космических ракет

Лукашенко: у Минска не планирует строительство собственного космодрома или ракет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов по созданию космических ракет, передает агентство Белта.
«
"В стране нет планов по строительству собственного космодрома или созданию ракет, поскольку в нынешней ситуации это нецелесообразно - есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной. Гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление главы государства.
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Подчеркивается, что Белоруссия этими технологиями как раз уже обладает и развивает свои компетенции.
«
"Мы потихоньку "лапти" сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники. Нет, мы космическая держава и это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них", - подчеркнул Лукашенко.
Комментируя направление в космос первого гражданина республики Марины Василевской, глава государства подчеркнул, что "это не только имидж, это - целая отрасль". При этом, по его словам, имидж в качестве страны, способной воспитать и запустить в космос женщину-космонавта, также важен.
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Лукашенко также рассказал о личных переживаниях за полет Василевской, разговоре с гендиректором "Роскосмоса". Президент признался, что были определенные волнения, когда произошла нештатная ситуация и с первой попытки полет не состоялся. "Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой", - подчеркнул Лукашенко.
В понедельник россиянин Олег Новицкий, первая в истории независимой Белоруссии космонавт Василевская и американка Трейси Дайсон перешли с корабля "Союз МС-25" на Международную космическую станцию. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура 23 марта в 15.36 мск. Полет занял двое суток. Изначально старт ракеты с кораблем с Байконура планировался 21 марта, однако автоматика отменила пуск за 20 минут до начала полета. Как потом объяснил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло из-за падения напряжения на одном из источников тока ракеты. После устранения всех неполадок старт состоялся в резервный день.
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