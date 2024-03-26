США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
Антонов: США не отсидятся на островке благополучия и не победят терроризм сами
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но РФ не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал Антонов журналистам.
По его словам, международный терроризм это и проблема США.
"Если кто-то думает, что Соединенные Штаты Америки здесь, за океаном, смогут отсидеться и создать какие-то островки благополучия, это очень наивное рассуждение. И уже Соединенные Штаты Америки не единожды подвергались атакам со стороны терроризма. Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - сказал Антонов.
В Белом доме ранее заявили, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.