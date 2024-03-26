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США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:40 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ssha-1935800116.html
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов - РИА Новости, 26.03.2024
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но РФ не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:40
2024-03-26T06:40
теракт в "крокус сити холле"
анатолий антонов
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но РФ не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал Антонов журналистам. По его словам, международный терроризм это и проблема США. "Если кто-то думает, что Соединенные Штаты Америки здесь, за океаном, смогут отсидеться и создать какие-то островки благополучия, это очень наивное рассуждение. И уже Соединенные Штаты Америки не единожды подвергались атакам со стороны терроризма. Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - сказал Антонов. В Белом доме ранее заявили, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html
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анатолий антонов, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Анатолий Антонов, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов

Антонов: США не отсидятся на островке благополучия и не победят терроризм сами

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но РФ не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал Антонов журналистам.
Разбору завалов в Крокусе
Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе"
06:36
По его словам, международный терроризм это и проблема США.
"Если кто-то думает, что Соединенные Штаты Америки здесь, за океаном, смогут отсидеться и создать какие-то островки благополучия, это очень наивное рассуждение. И уже Соединенные Штаты Америки не единожды подвергались атакам со стороны терроризма. Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - сказал Антонов.
В Белом доме ранее заявили, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье.
Женщина ставит свечку на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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В США сделали важное сравнение после заявлений про теракт в "Крокусе"
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Анатолий АнтоновРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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