https://ria.ru/20240326/ssha-1935785987.html

В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией

В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией

США выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать сотрудничество с Россией, Москва с пониманием относится к тем государствам, которым тяжело... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:39

2024-03-26T00:39

2024-03-26T00:39

дмитрий песков

россия

сша

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать сотрудничество с Россией, Москва с пониманием относится к тем государствам, которым тяжело справляться с американским давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, любимые рычаги у США - экономическая и военная дубинки. Вы знаете, как американцы выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать развивать с нами торгово-экономическое взаимодействие. Там особо не стесняются ни в выражениях, ни в угрозах, ни в шантаже. И какие-то страны достаточно жестко защищают свою независимость, а каким-то тяжелее сопротивляться, и мы с пониманием к этому относимся", - сказал Песков в интервью сайту АиФ, отвечая на вопрос о том, есть ли у Запада рычаги, чтобы перетянуть на свою сторону ближайших партнеров РФ.

https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html

россия

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дмитрий песков, россия, сша, москва