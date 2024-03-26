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В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией
В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией
США выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать сотрудничество с Россией, Москва с пониманием относится к тем государствам, которым тяжело... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:39
2024-03-26T00:39
2024-03-26T00:39
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать сотрудничество с Россией, Москва с пониманием относится к тем государствам, которым тяжело справляться с американским давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, любимые рычаги у США - экономическая и военная дубинки. Вы знаете, как американцы выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать развивать с нами торгово-экономическое взаимодействие. Там особо не стесняются ни в выражениях, ни в угрозах, ни в шантаже. И какие-то страны достаточно жестко защищают свою независимость, а каким-то тяжелее сопротивляться, и мы с пониманием к этому относимся", - сказал Песков в интервью сайту АиФ, отвечая на вопрос о том, есть ли у Запада рычаги, чтобы перетянуть на свою сторону ближайших партнеров РФ.
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дмитрий песков, россия, сша, москва
Дмитрий Песков, Россия, США, Москва
В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией
Песков: США выламывают руки всем, кто пытаются продолжать сотрудничество с РФ