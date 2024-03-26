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США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024
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00:18 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ssha-1935784495.html
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
США придется слезть с мирового Олимпа и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:18
2024-03-26T00:18
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США придется слезть с мирового Олимпа и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью сайту "Аргументы и факты" Песков сказал, что США отчаянно пытаются удержаться на мировом Олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям - они не удерживают региональные конфликты, мировую экономику, доллар. "И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.
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сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков

Песков: США придется слезть с мирового Олимпа, оставив место многополярному миру

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США придется слезть с мирового Олимпа и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью сайту "Аргументы и факты" Песков сказал, что США отчаянно пытаются удержаться на мировом Олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям - они не удерживают региональные конфликты, мировую экономику, доллар.
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"И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.
 
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