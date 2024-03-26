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США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков

США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024

США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков

США придется слезть с мирового Олимпа и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, заявил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:18

2024-03-26T00:18

2024-03-26T00:18

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США придется слезть с мирового Олимпа и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью сайту "Аргументы и факты" Песков сказал, что США отчаянно пытаются удержаться на мировом Олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям - они не удерживают региональные конфликты, мировую экономику, доллар. "И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240102/briks-1916547232.html

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сша, россия, дмитрий песков