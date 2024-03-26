https://ria.ru/20240326/sport-1935896100.html

Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону

Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 26.03.2024

Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону

Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума "Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий", сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:47

2024-03-26T13:47

2024-03-26T13:47

ростовская область

ростовская область

россия

ростов-на-дону

олег матыцин

госдума рф

министерство спорта рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума "Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий", сообщает правительство Ростовской области. "Впервые в Ростове-на-Дону состоялось совместное выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту и министерства спорта РФ", - говорится в сообщении. Выступая в режиме видеосвязи, министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Минспорта России продолжает работу по глобальной интеграции воссоединенных регионов в общую систему российского спорта, а также поблагодарил руководство Ростовской области за эффективную работу. Обсудили участники заседания вопросы проведения совместных мероприятий по повышению спортивного мастерства членов сборных команд из новых регионов России, возможность выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов и обмен опытом в сфере физической культуры и спорта. Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов отметил, что правительство региона оперативно включилось в работу по интеграции новых территорий в спортивную отрасль. В том числе заключено соглашение о сотрудничестве с федеральным некоммерческим фондом "Наш спорт", направленное на поддержку и развитие физической культуры и спорта в новых регионах России. "В прошлом году в Ростовской области проведено 136 открытых областных соревнований, в которых приняли участие спортсмены из новых регионов. В текущем году запланировано проведение более 150 таких соревнований", - сказал Хохлов. Участие спортсменов из новых регионов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах на территории Ростовской области служат укреплению связей в сфере физической культуры и спорта с новыми регионами Российской Федерации. На мероприятии также обсудили строительство спортивных объектов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. "У нас большой опыт. За 2023 год в Ростовской области возведен ряд новых спортивных объектов. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и спортивные площадки. Сейчас ведем работу по созданию шести плавательных бассейнов в муниципальных образованиях области", – добавил Хохлов. Также в рамках форума 21-22 марта прошли межрегиональные соревнования "Мы вместе – спорт" по четырем видам спорта: дзюдо, самбо, плаванию и шахматам среди сборных команд ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областей. Участие приняли порядка 180 спортсменов. По итогам соревнований спортсменами Ростовской области завоевана 51 медаль (17 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовая).

https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, ростов-на-дону, олег матыцин, госдума рф, министерство спорта рф