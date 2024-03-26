https://ria.ru/20240326/sostoyanie-1936007897.html
Голикова рассказала о состоянии тяжело пострадавших в "Крокусе"
Голикова рассказала о состоянии тяжело пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Голикова рассказала о состоянии тяжело пострадавших в "Крокусе"
Крайне тяжелые пострадавшие после теракта в "Крокусе" день ото дня демонстрируют положительную динамику, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:53
2024-03-26T18:53
2024-03-26T18:53
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крайне тяжелые пострадавшие после теракта в "Крокусе" день ото дня демонстрируют положительную динамику, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Это те как раз, кто находится в крайне тяжелом состоянии, по некоторым из них день ото дня мы наблюдаем положительную динамику. Я вам в субботу говорила, что у нас было 15 человек в крайне тяжелом состоянии, вчера было уже 9 человек", - сказала Голикова журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Голикова рассказала о состоянии тяжело пострадавших в "Крокусе"
Голикова: тяжелые пострадавшие в "Крокусе" показывают положительную динамику
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крайне тяжелые пострадавшие после теракта в "Крокусе" день ото дня демонстрируют положительную динамику, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это те как раз, кто находится в крайне тяжелом состоянии, по некоторым из них день ото дня мы наблюдаем положительную динамику. Я вам в субботу говорила, что у нас было 15 человек в крайне тяжелом состоянии, вчера было уже 9 человек", - сказала Голикова журналистам.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.