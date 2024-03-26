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В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей - РИА Новости, 26.03.2024
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей
Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:49
2024-03-26T21:49
2024-03-26T22:13
происшествия
сочи
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СОЧИ, 26 мар — РИА Новости. Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД. "Информация не подтвердилась. Участковые нашли собаку, о которой говорилось в сообщении. Она жива-здорова", — уточнили правоохранители.До этого полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщалось, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте утверждалось, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также было опубликовано видео с лежащей собакой, которое, как сообщалось, сняли дети. Полиция организовала проверку.
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происшествия, сочи
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей
Полиция Сочи нашла живой якобы отравленную на глазах у детей собаку
СОЧИ, 26 мар — РИА Новости. Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД.
«
"Информация не подтвердилась. Участковые нашли собаку, о которой говорилось в сообщении. Она жива-здорова", — уточнили правоохранители.
До этого полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.
Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщалось, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте утверждалось, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также было опубликовано видео с лежащей собакой, которое, как сообщалось, сняли дети. Полиция организовала проверку.