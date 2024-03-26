Рейтинг@Mail.ru
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 26.03.2024 (обновлено: 22:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sobaka-1936046622.html
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей - РИА Новости, 26.03.2024
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей
Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:49
2024-03-26T22:13
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
СОЧИ, 26 мар — РИА Новости. Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД. &quot;Информация не подтвердилась. Участковые нашли собаку, о которой говорилось в сообщении. Она жива-здорова&quot;, — уточнили правоохранители.До этого полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщалось, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте утверждалось, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также было опубликовано видео с лежащей собакой, которое, как сообщалось, сняли дети. Полиция организовала проверку.
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932505727.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи нашли живой собаку, которую якобы отравили на глазах у детей

Полиция Сочи нашла живой якобы отравленную на глазах у детей собаку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мар — РИА Новости. Сочинская полиция провела проверку по заявлению об отравлении дворовой собаки на глазах у детей и обнаружила животное живым, сообщает городское УВД.
«

"Информация не подтвердилась. Участковые нашли собаку, о которой говорилось в сообщении. Она жива-здорова", — уточнили правоохранители.

До этого полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.
Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщалось, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте утверждалось, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также было опубликовано видео с лежащей собакой, которое, как сообщалось, сняли дети. Полиция организовала проверку.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак
12 марта, 14:30
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала