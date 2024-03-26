https://ria.ru/20240326/sng-1935783576.html

Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России

Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России - РИА Новости, 26.03.2024

Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:11

2024-03-26T00:11

2024-03-26T00:11

россия

грузия

молдавия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения. "Страны СНГ — наш главный внешнеполитический приоритет, почти со всеми из них мы имеем очень продвинутые двусторонние отношения. К сожалению, это не касается Грузии и Молдовы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". "А если говорить об остальных, то мы относимся с абсолютным уважением к их суверенитету. И одновременно помним про нашу общую историю, нашу экономическую взаимозависимость, сложившуюся во времена СССР", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240326/peskov-1935783361.html

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грузия

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россия, грузия, молдавия, дмитрий песков, снг