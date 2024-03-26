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Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России - РИА Новости, 26.03.2024
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00:11 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/sng-1935783576.html
Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России
Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России - РИА Новости, 26.03.2024
Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:11
2024-03-26T00:11
россия
грузия
молдавия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения. "Страны СНГ — наш главный внешнеполитический приоритет, почти со всеми из них мы имеем очень продвинутые двусторонние отношения. К сожалению, это не касается Грузии и Молдовы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". "А если говорить об остальных, то мы относимся с абсолютным уважением к их суверенитету. И одновременно помним про нашу общую историю, нашу экономическую взаимозависимость, сложившуюся во времена СССР", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240326/peskov-1935783361.html
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россия, грузия, молдавия, дмитрий песков, снг
Россия, Грузия, Молдавия, Дмитрий Песков, СНГ
Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом России

Песков: страны СНГ являются главным внешнеполитическим приоритетом России

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения.
"Страны СНГ — наш главный внешнеполитический приоритет, почти со всеми из них мы имеем очень продвинутые двусторонние отношения. К сожалению, это не касается Грузии и Молдовы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"А если говорить об остальных, то мы относимся с абсолютным уважением к их суверенитету. И одновременно помним про нашу общую историю, нашу экономическую взаимозависимость, сложившуюся во времена СССР", - добавил Песков.
 
РоссияГрузияМолдавияДмитрий ПесковСНГ
 
 
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