https://ria.ru/20240326/sledstvie-1935876655.html

Песков ответил на вопрос о следствии по делу о теракте в "Крокусе"

Песков ответил на вопрос о следствии по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Песков ответил на вопрос о следствии по делу о теракте в "Крокусе"

Следствие по совершенному в подмосковном "Крокус сити холле" теракту продолжается, версии будут высказываться тогда, когда следствие посчитает необходимым,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:44

2024-03-26T12:44

2024-03-26T13:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следствие по совершенному в подмосковном "Крокус сити холле" теракту продолжается, версии будут высказываться тогда, когда следствие посчитает необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно, и это, наверное, могут позволить обозреватели и аналитики. Но еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством.Комментируя просьбу журналиста уточнить взаимосвязь между терактом в "Крокусе" и Украиной в выступлениях президента РФ Владимира Путина, Песков ответил, что говорить об этом невозможно, пока продолжается следствие."Президент говорил, что, по имеющимся некоторым данным, предварительным данным, ну, вы перечитайте еще раз слова президента. Что именно ( за связь - ред.), естественно, на этой стадии говорить невозможно. И когда следствие посчитает это целесообразным и возможным, естественно, информация будет предоставлена", - сказал Песков.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/igil-1935638264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)