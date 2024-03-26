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На Кубани полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

На Кубани полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 26.03.2024

На Кубани полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:54

2024-03-26T16:54

2024-03-26T16:54

происшествия

россия

туапсе

краснодарский край

богдан хмельницкий

lada vesta

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, авария произошла вечером в минувшее воскресенье на автодороге "Майкоп-Туапсе" напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Уточняется, что за рулём Lada Granta был сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району. Водитель наехал на девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего полицейского, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью 15-летней девочки (часть 1 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подозреваемый допрошен следователем, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

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туапсе

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происшествия, россия, туапсе, краснодарский край, богдан хмельницкий, lada vesta