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Бастрыкин призвал следователей уделить внимание каждой детали по теракту - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:35 26.03.2024 (обновлено: 14:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sk-1935919426.html
Бастрыкин призвал следователей уделить внимание каждой детали по теракту
Бастрыкин призвал следователей уделить внимание каждой детали по теракту - РИА Новости, 26.03.2024
Бастрыкин призвал следователей уделить внимание каждой детали по теракту
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:35
2024-03-26T14:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК России.На сегодня по этому делу задержаны 11 человек, включая 4 предполагаемых исполнителей. 8 фигурантов из 11 уже заключены в СИЗО."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства заслушал актуальный отчет подчиненных о реализации плана расследования уголовного дела о террористическом акте, унесшем жизни более 100 человек", - говорится в сообщении.Ему доложено о продолжении осмотра места происшествия, изъятии предметов, имеющих значение для расследования. Кроме того, главе СК РФ рассказали, что изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности. Обсуждая перспективы и сроки проведения иных следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства и других экспертиз.Уточняется, что отдельный блок совещания был посвящен работе следователей с потерпевшими и свидетелями."Заслушав отчет следственной группы, Бастрыкин определил ряд направлений расследования", - добавляется в сообщении.Бастрыкин также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Бастрыкин призвал следователей уделить внимание каждой детали по теракту

Бастрыкин потребовал продолжить устанавливать причастных к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК России.
На сегодня по этому делу задержаны 11 человек, включая 4 предполагаемых исполнителей. 8 фигурантов из 11 уже заключены в СИЗО.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
«
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства заслушал актуальный отчет подчиненных о реализации плана расследования уголовного дела о террористическом акте, унесшем жизни более 100 человек", - говорится в сообщении.
Ему доложено о продолжении осмотра места происшествия, изъятии предметов, имеющих значение для расследования. Кроме того, главе СК РФ рассказали, что изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности. Обсуждая перспективы и сроки проведения иных следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства и других экспертиз.
Уточняется, что отдельный блок совещания был посвящен работе следователей с потерпевшими и свидетелями.
"Заслушав отчет следственной группы, Бастрыкин определил ряд направлений расследования", - добавляется в сообщении.
Бастрыкин также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
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