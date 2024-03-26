https://ria.ru/20240326/situatsiya-1935924939.html
Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин
Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин
Нынешняя ситуация требует творческого и гибкого подхода ко всем сферам регулирования, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:50
2024-03-26T14:50
2024-03-26T14:50
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация требует творческого и гибкого подхода ко всем сферам регулирования, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. "Ситуация непростая, и она требует творческого, гибкого подхода ко всем сферам регулирования", -сказал Путин.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин
Путин: нынешняя ситуация требует творческого и гибкого подхода к регулированию