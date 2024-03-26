https://ria.ru/20240326/situatsiya-1935924939.html

Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин

Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024

Нынешняя ситуация требует творческого подхода к регулированию, заявил Путин

Нынешняя ситуация требует творческого и гибкого подхода ко всем сферам регулирования, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:50

2024-03-26T14:50

2024-03-26T14:50

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация требует творческого и гибкого подхода ко всем сферам регулирования, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. "Ситуация непростая, и она требует творческого, гибкого подхода ко всем сферам регулирования", -сказал Путин.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

россия

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россия, владимир путин