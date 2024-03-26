https://ria.ru/20240326/shor-1936025284.html

Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван

Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван - РИА Новости, 26.03.2024

Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор пообещал проводить культурно-массовые мероприятия для проживающих в России молдаван, первым из них стал фестиваль... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:48

2024-03-26T19:48

2024-03-26T19:48

в мире

россия

илан шор

молдавия

москва

майя санду

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор пообещал проводить культурно-массовые мероприятия для проживающих в России молдаван, первым из них стал фестиваль "Мэрцишор", который традиционно отмечается в марте, сообщили во вторник в пресс-службе запрещенной в республике партии "Шор". "Вопреки отказу властей Молдовы Илан Шор начал проводить мероприятия для диаспоры в России. При поддержке политика и мецената Илана Шора Культурно-образовательный центр Молдовы организовал в Москве фестиваль "Всероссийский Мэрцишор — 2024". Власти Молдовы устраивают его во многих европейских странах. Но в России, где проживает огромная диаспора — сотни тысяч человек — они отказались проводить мероприятие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Шор выразил благодарность российской стороне за уважительное отношение к молдавской культуре и стране в целом и отметил, что сделает все возможное, чтобы соотечественники из Молдавии, живущие в Российской Федерации, получили должное внимание. "Для них наша команда продолжит организовывать культурно-массовые мероприятия. Позиция властей не изменит исторически дружественных взаимоотношений между людьми", - цитирует политика пресс-служба партии. Молдавский политик также отметил, что его команда оказывает юридическую помощь представителям диаспоры. Традиционный молдавский праздник весны "Мэрцишор" состоялся 22 марта в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами. В рамках праздника состоялись мастер-классы, на нем исполнялись национальные молдавские танцы, его посетителей угощали национальной кухней. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html

https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, илан шор, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков