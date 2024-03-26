https://ria.ru/20240326/shor-1936025284.html
Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван
Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван - РИА Новости, 26.03.2024
Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор пообещал проводить культурно-массовые мероприятия для проживающих в России молдаван, первым из них стал фестиваль... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:48
2024-03-26T19:48
2024-03-26T19:48
в мире
россия
илан шор
молдавия
москва
майя санду
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор пообещал проводить культурно-массовые мероприятия для проживающих в России молдаван, первым из них стал фестиваль "Мэрцишор", который традиционно отмечается в марте, сообщили во вторник в пресс-службе запрещенной в республике партии "Шор". "Вопреки отказу властей Молдовы Илан Шор начал проводить мероприятия для диаспоры в России. При поддержке политика и мецената Илана Шора Культурно-образовательный центр Молдовы организовал в Москве фестиваль "Всероссийский Мэрцишор — 2024". Власти Молдовы устраивают его во многих европейских странах. Но в России, где проживает огромная диаспора — сотни тысяч человек — они отказались проводить мероприятие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Шор выразил благодарность российской стороне за уважительное отношение к молдавской культуре и стране в целом и отметил, что сделает все возможное, чтобы соотечественники из Молдавии, живущие в Российской Федерации, получили должное внимание. "Для них наша команда продолжит организовывать культурно-массовые мероприятия. Позиция властей не изменит исторически дружественных взаимоотношений между людьми", - цитирует политика пресс-служба партии. Молдавский политик также отметил, что его команда оказывает юридическую помощь представителям диаспоры. Традиционный молдавский праздник весны "Мэрцишор" состоялся 22 марта в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами. В рамках праздника состоялись мастер-классы, на нем исполнялись национальные молдавские танцы, его посетителей угощали национальной кухней. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, илан шор, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Илан Шор, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков
Шор начал проводить мероприятия для проживающих в России молдаван
Шор пообещал проводить культурные мероприятия для молдавской диаспоры в России
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор пообещал проводить культурно-массовые мероприятия для проживающих в России молдаван, первым из них стал фестиваль "Мэрцишор", который традиционно отмечается в марте, сообщили во вторник в пресс-службе запрещенной в республике партии "Шор".
"Вопреки отказу властей Молдовы
Илан Шор начал проводить мероприятия для диаспоры в России. При поддержке политика и мецената Илана Шора Культурно-образовательный центр Молдовы организовал в Москве
фестиваль "Всероссийский Мэрцишор — 2024". Власти Молдовы устраивают его во многих европейских странах. Но в России, где проживает огромная диаспора — сотни тысяч человек — они отказались проводить мероприятие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Шор выразил благодарность российской стороне за уважительное отношение к молдавской культуре и стране в целом и отметил, что сделает все возможное, чтобы соотечественники из Молдавии, живущие в Российской Федерации, получили должное внимание. "Для них наша команда продолжит организовывать культурно-массовые мероприятия. Позиция властей не изменит исторически дружественных взаимоотношений между людьми", - цитирует политика пресс-служба партии.
Молдавский политик также отметил, что его команда оказывает юридическую помощь представителям диаспоры.
Традиционный молдавский праздник весны "Мэрцишор" состоялся 22 марта в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами. В рамках праздника состоялись мастер-классы, на нем исполнялись национальные молдавские танцы, его посетителей угощали национальной кухней.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.