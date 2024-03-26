https://ria.ru/20240326/shkoly-1935925864.html

Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах

Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры указал на обязанность регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:54

2024-03-26T14:54

2024-03-26T14:58

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры указал на обязанность регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха. Путин во вторник выступил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. "И, конечно, прямая обязанность прокуроров – регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха", - сказал президент России.

https://ria.ru/20240326/putin-1935921461.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф