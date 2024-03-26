https://ria.ru/20240326/shkoly-1935925864.html
Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах
Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах
Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры указал на обязанность регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:54
2024-03-26T14:54
2024-03-26T14:58
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры указал на обязанность регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха. Путин во вторник выступил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. "И, конечно, прямая обязанность прокуроров – регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха", - сказал президент России.
https://ria.ru/20240326/putin-1935921461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал прокуроров обеспечить безопасность в школах
Путин призвал прокуроров проверять соблюдение требований безопасности в школах