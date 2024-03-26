https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях - РИА Новости, 26.03.2024
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях
Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:09
2024-03-26T15:09
2024-03-26T15:09
общество
россия
игорь краснов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932774119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d560603502139ba875f7f1623d758467.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. По словам Краснова, многодетные семьи во многих регионах они сталкиваются с проблемой получения земель под индивидуальное жилищное строительство, которая "решается чиновниками неспешно, а порой откровенно издевательски". Так, отметил Краснов, участки предоставляются в местах, "куда без вертолета не добраться". "Каждый мой выездной прием расширяет представление о масштабах и остроте ситуации. У вас есть все необходимые полномочия, чтобы добиться получения ими земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. И это только одна из множества мер поддержки, предоставляемых многодетным семьям в соответствии с новым указом президента (23.01.2024). Поручаю прокурорам осуществлять мониторинг его реализации, пресекать волокиту, произвольное толкование, приводящее к уменьшению объема предоставляемой помощи", - сказал Краснов на итоговой коллегии.
https://ria.ru/20240326/detskayazona-1935896583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932774119_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_ab3bcde0f7babe05f795230173b61276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь краснов, владимир путин
Общество, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях
Краснов поручил проверить, как выполняется указ Путина о многодетных семьях