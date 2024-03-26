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Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях - РИА Новости, 26.03.2024
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15:09 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях - РИА Новости, 26.03.2024
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях
Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:09
2024-03-26T15:09
общество
россия
игорь краснов
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. По словам Краснова, многодетные семьи во многих регионах они сталкиваются с проблемой получения земель под индивидуальное жилищное строительство, которая "решается чиновниками неспешно, а порой откровенно издевательски". Так, отметил Краснов, участки предоставляются в местах, "куда без вертолета не добраться". "Каждый мой выездной прием расширяет представление о масштабах и остроте ситуации. У вас есть все необходимые полномочия, чтобы добиться получения ими земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. И это только одна из множества мер поддержки, предоставляемых многодетным семьям в соответствии с новым указом президента (23.01.2024). Поручаю прокурорам осуществлять мониторинг его реализации, пресекать волокиту, произвольное толкование, приводящее к уменьшению объема предоставляемой помощи", - сказал Краснов на итоговой коллегии.
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общество, россия, игорь краснов, владимир путин
Общество, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин
Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях

Краснов поручил проверить, как выполняется указ Путина о многодетных семьях

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются в парке "Южные культуры" в Сочи
Люди прогуливаются в парке Южные культуры в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Люди прогуливаются в парке "Южные культуры" в Сочи
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей.
По словам Краснова, многодетные семьи во многих регионах они сталкиваются с проблемой получения земель под индивидуальное жилищное строительство, которая "решается чиновниками неспешно, а порой откровенно издевательски". Так, отметил Краснов, участки предоставляются в местах, "куда без вертолета не добраться".
«
"Каждый мой выездной прием расширяет представление о масштабах и остроте ситуации. У вас есть все необходимые полномочия, чтобы добиться получения ими земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. И это только одна из множества мер поддержки, предоставляемых многодетным семьям в соответствии с новым указом президента (23.01.2024). Поручаю прокурорам осуществлять мониторинг его реализации, пресекать волокиту, произвольное толкование, приводящее к уменьшению объема предоставляемой помощи", - сказал Краснов на итоговой коллегии.
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