https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html

Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях

Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях - РИА Новости, 26.03.2024

Прокуроры проверят, как выполняется указ Путина о многодетных семьях

Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:09

2024-03-26T15:09

2024-03-26T15:09

общество

россия

игорь краснов

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проверить, как в стране выполняется указ Владимира Путина о мерах поддержки многодетных семей. По словам Краснова, многодетные семьи во многих регионах они сталкиваются с проблемой получения земель под индивидуальное жилищное строительство, которая "решается чиновниками неспешно, а порой откровенно издевательски". Так, отметил Краснов, участки предоставляются в местах, "куда без вертолета не добраться". "Каждый мой выездной прием расширяет представление о масштабах и остроте ситуации. У вас есть все необходимые полномочия, чтобы добиться получения ими земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. И это только одна из множества мер поддержки, предоставляемых многодетным семьям в соответствии с новым указом президента (23.01.2024). Поручаю прокурорам осуществлять мониторинг его реализации, пресекать волокиту, произвольное толкование, приводящее к уменьшению объема предоставляемой помощи", - сказал Краснов на итоговой коллегии.

https://ria.ru/20240326/detskayazona-1935896583.html

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общество, россия, игорь краснов, владимир путин