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Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях - РИА Новости, 26.03.2024
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15:10 26.03.2024 (обновлено: 15:58 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/scheta-1935640395.html
Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях
Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях - РИА Новости, 26.03.2024
Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях
Компании-участники внешнеэкономической деятельности проявляют все больший интерес к расчетам в юанях, отмечают аналитики МТС Банка. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:10
2024-03-26T15:58
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компании-участники внешнеэкономической деятельности проявляют все больший интерес к расчетам в юанях, отмечают аналитики МТС Банка.По данным МТС Банка, по итогам первых месяцев 2024 года каждый второй новый клиент банка из сферы малого и среднего бизнеса, ведущий внешнеэкономическую деятельность, открыл счет в юанях. Для сравнения в 2022 году 25% новых клиентов открывали счета в юанях, в 2023 году – 40%.Банк сообщает, что у шести из десяти клиентов-участников ВЭД, открыт счет в юанях, что составляет 60% от всего портфеля таких клиентов в банке. Объем расчетов в юанях в 2023 году вырос почти на 80% по сравнению с 2022 годом."В 2023 году партнерство между Россией и Китаем продемонстрировало свою прочность и надежность. Китай продолжает укреплять свою репутацию как надежный торговый партнер для России, что подтверждается рекордным ростом товарооборота до 240 миллиардов долларов. Переориентация компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, с западных рынков на азиатские открывает новые перспективы для них", – приводится в сообщении банка комментарий руководителя по развитию ВЭД малого бизнеса ПАО "МТС-Банк" Ольги Артамоновой.Эксперт считает, что увеличение доли национальных дружественных валют в расчетах, особенно юаней, свидетельствует о стремлении к облегчению торговых операций и снижению валютных рисков. Эти факторы содействуют укреплению экономических связей между Россией и Китаем и создают благоприятную атмосферу для дальнейшего развития сотрудничества в 2024 году.МТС Банк дает дополнительную поддержку клиентам ВЭД, которые ведут расчеты в юанях, предоставляя три месяца бесплатных валютных переводов в юанях, бесплатный валютный контроль в юанях и льготный курс обмена юаней с фиксированным спредом три копейки к курсу Мосбиржи. Для получения преимуществ достаточно впервые открыть счет в юанях в МТС Банке. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно."В работе с клиентами, которые ведут международную торговую деятельность, мы стараемся решить любую их потребность. Бесплатно и в максимально оперативные сроки примем на обслуживание внешнеторговый контракт. Также клиент может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Если ему нужна отсрочка платежа или юридическая поддержка – МТС Банк поможет и в этих вопросах благодаря развитой партнерской сети", – говорит вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.Реклама, ПАО "МТС-Банк", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZin2
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россия, китай, московская биржа, мтс, экономика
Россия, Китай, Московская биржа, МТС, Экономика

Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях

© iStock.com / KerkezСотрудник банка пожимает руку клиентке
Сотрудник банка пожимает руку клиентке - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© iStock.com / Kerkez
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компании-участники внешнеэкономической деятельности проявляют все больший интерес к расчетам в юанях, отмечают аналитики МТС Банка.
По данным МТС Банка, по итогам первых месяцев 2024 года каждый второй новый клиент банка из сферы малого и среднего бизнеса, ведущий внешнеэкономическую деятельность, открыл счет в юанях. Для сравнения в 2022 году 25% новых клиентов открывали счета в юанях, в 2023 году – 40%.
Банк сообщает, что у шести из десяти клиентов-участников ВЭД, открыт счет в юанях, что составляет 60% от всего портфеля таких клиентов в банке. Объем расчетов в юанях в 2023 году вырос почти на 80% по сравнению с 2022 годом.
"В 2023 году партнерство между Россией и Китаем продемонстрировало свою прочность и надежность. Китай продолжает укреплять свою репутацию как надежный торговый партнер для России, что подтверждается рекордным ростом товарооборота до 240 миллиардов долларов. Переориентация компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, с западных рынков на азиатские открывает новые перспективы для них", – приводится в сообщении банка комментарий руководителя по развитию ВЭД малого бизнеса ПАО "МТС-Банк" Ольги Артамоновой.
Эксперт считает, что увеличение доли национальных дружественных валют в расчетах, особенно юаней, свидетельствует о стремлении к облегчению торговых операций и снижению валютных рисков. Эти факторы содействуют укреплению экономических связей между Россией и Китаем и создают благоприятную атмосферу для дальнейшего развития сотрудничества в 2024 году.
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МТС Банк дает дополнительную поддержку клиентам ВЭД, которые ведут расчеты в юанях, предоставляя три месяца бесплатных валютных переводов в юанях, бесплатный валютный контроль в юанях и льготный курс обмена юаней с фиксированным спредом три копейки к курсу Мосбиржи. Для получения преимуществ достаточно впервые открыть счет в юанях в МТС Банке. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.
"В работе с клиентами, которые ведут международную торговую деятельность, мы стараемся решить любую их потребность. Бесплатно и в максимально оперативные сроки примем на обслуживание внешнеторговый контракт. Также клиент может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Если ему нужна отсрочка платежа или юридическая поддержка – МТС Банк поможет и в этих вопросах благодаря развитой партнерской сети", – говорит вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.
Реклама, ПАО "МТС-Банк", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZin2
 
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