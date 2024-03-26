https://ria.ru/20240326/scheta-1935640395.html

Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях

Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях - РИА Новости, 26.03.2024

Участники ВЭД стали чаще открывать счета в юанях

Компании-участники внешнеэкономической деятельности проявляют все больший интерес к расчетам в юанях, отмечают аналитики МТС Банка. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:10

2024-03-26T15:10

2024-03-26T15:58

россия

китай

московская биржа

мтс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935641275_0:146:3070:1873_1920x0_80_0_0_09b98dd697f00bb2c28b8acc6f9086f5.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компании-участники внешнеэкономической деятельности проявляют все больший интерес к расчетам в юанях, отмечают аналитики МТС Банка.По данным МТС Банка, по итогам первых месяцев 2024 года каждый второй новый клиент банка из сферы малого и среднего бизнеса, ведущий внешнеэкономическую деятельность, открыл счет в юанях. Для сравнения в 2022 году 25% новых клиентов открывали счета в юанях, в 2023 году – 40%.Банк сообщает, что у шести из десяти клиентов-участников ВЭД, открыт счет в юанях, что составляет 60% от всего портфеля таких клиентов в банке. Объем расчетов в юанях в 2023 году вырос почти на 80% по сравнению с 2022 годом."В 2023 году партнерство между Россией и Китаем продемонстрировало свою прочность и надежность. Китай продолжает укреплять свою репутацию как надежный торговый партнер для России, что подтверждается рекордным ростом товарооборота до 240 миллиардов долларов. Переориентация компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, с западных рынков на азиатские открывает новые перспективы для них", – приводится в сообщении банка комментарий руководителя по развитию ВЭД малого бизнеса ПАО "МТС-Банк" Ольги Артамоновой.Эксперт считает, что увеличение доли национальных дружественных валют в расчетах, особенно юаней, свидетельствует о стремлении к облегчению торговых операций и снижению валютных рисков. Эти факторы содействуют укреплению экономических связей между Россией и Китаем и создают благоприятную атмосферу для дальнейшего развития сотрудничества в 2024 году.МТС Банк дает дополнительную поддержку клиентам ВЭД, которые ведут расчеты в юанях, предоставляя три месяца бесплатных валютных переводов в юанях, бесплатный валютный контроль в юанях и льготный курс обмена юаней с фиксированным спредом три копейки к курсу Мосбиржи. Для получения преимуществ достаточно впервые открыть счет в юанях в МТС Банке. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно."В работе с клиентами, которые ведут международную торговую деятельность, мы стараемся решить любую их потребность. Бесплатно и в максимально оперативные сроки примем на обслуживание внешнеторговый контракт. Также клиент может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Если ему нужна отсрочка платежа или юридическая поддержка – МТС Банк поможет и в этих вопросах благодаря развитой партнерской сети", – говорит вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.Реклама, ПАО "МТС-Банк", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZin2

https://ria.ru/20240311/kapital-1932385029.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, московская биржа, мтс, экономика