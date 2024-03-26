https://ria.ru/20240326/rubezhi-1935890244.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили более 425 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:29
2024-03-26T13:29
2024-03-26T13:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили более 425 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. "Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении