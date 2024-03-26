https://ria.ru/20240326/rubezhi-1935890244.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили более 425 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:29

2024-03-26T13:29

2024-03-26T13:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили более 425 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. "Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html

луганская народная республика

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф