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ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах - РИА Новости, 26.03.2024
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16:06 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rosgvardiya-1935949552.html
ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах
ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах - РИА Новости, 26.03.2024
ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:06
2024-03-26T16:06
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы. Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов "Единой России". Согласно принятой инициативе право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Согласно закону их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.
https://ria.ru/20240312/kuzmenkov-1932417628.html
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госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

Госдума приняла закон о захоронении сотрудников Росгвардии на воинских кладбищах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов "Единой России". Согласно принятой инициативе право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Согласно закону их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.
Генерал-полковник Алексей Кузьменков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Госдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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