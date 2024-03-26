https://ria.ru/20240326/rosgvardiya-1935949552.html

ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах - РИА Новости, 26.03.2024

ГД приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:06

2024-03-26T16:06

2024-03-26T16:06

госдума рф

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы. Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов "Единой России". Согласно принятой инициативе право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Согласно закону их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.

https://ria.ru/20240312/kuzmenkov-1932417628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)