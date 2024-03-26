России необходимо войти в топ-25 по уровню роботизации, заявил Мантуров
Мантуров: России необходимо войти в топ-25 стран по уровню роботизации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантурову
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантурову. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России необходимо войти в топ-25 по уровню роботизации, в 2024 году на развитие отрасли будет выделено 130 миллиардов рублей, а до 2030 года - 300 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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"Необходимо войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Помимо станкостроения и производства промышленных роботов, в контур работы необходимо включать литейное и термическое оборудование. Излишне говорить, насколько это важно для многих секторов машиностроения и ОПК", - сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба правительства, по итогам совещания по развитию станкоинструментальной отрасли. В нем также участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Участники обсудили реализацию проекта по развитию станкоинструментальной промышленности России – "Развитие производства средств производства". "У нас полностью сформирован актуализированный федпроект. Определены цели, прописаны мероприятия, меры поддержки и источники финансирования. В текущем бюджете на это предусмотрено почти 130 миллиардов рублей, а до 2030 года направим на поддержку отрасли более 300 миллиардов рублей", - добавил Мантуров.
В Минпромторге также рассказали о значительном росте станкоинструментальной отрасли в стране. Так, по словам замглавы Минпромтога РФ Михаила Иванова, объем рынка за прошлый год вырос более чем в 2 раза, а объем производства увеличился на 61% - до 102 миллиардов рублей.
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