https://ria.ru/20240326/rezolyutsiya-1935788520.html

В МИД Ирана оценили резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

В МИД Ирана оценили резолюцию ООН по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 26.03.2024

В МИД Ирана оценили резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал принятие резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе "положительным, но недостаточным... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T01:30

2024-03-26T01:30

2024-03-26T01:30

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ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал принятие резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе "положительным, но недостаточным шагом", сообщило иранское министерство иностранных дел. "Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани назвал принятие резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа после шести месяцев... неспособности принять решение сдерживающего характера в отношении военных преступлений и геноцида израильским режимом граждан Палестины положительным, но недостаточным шагом", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана. По словам Канаани, шагом, более важным, чем принятие этой резолюции, являются "эффективные меры по ее реализации и полного и стабильного прекращения атак" Израиля на сектор Газа и Западного берега реки Иордан, полное снятие блокады Газы, открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи и международное финансирование восстановления инфраструктуры в Газе. Официальный представитель иранского МИД назвал реакцию Израиля на принятие резолюции "гневом на непоправимое поражение... на политической и международной арене" и выразил надежду, что СБ ООН призовет Израиль к ответу за преступления, совершаемые против палестинского народа в течение последних шести месяцев. В понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета Безопасности ООН обязательны к исполнению. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операцию в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935748909.html

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израиль, в мире, сша, иран, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году