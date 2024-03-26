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Шор отреагировал на решение КС Молдавии по запрещенным партиям - РИА Новости, 26.03.2024
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22:44 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/reshenie-1936051634.html
Шор отреагировал на решение КС Молдавии по запрещенным партиям
Шор отреагировал на решение КС Молдавии по запрещенным партиям - РИА Новости, 26.03.2024
Шор отреагировал на решение КС Молдавии по запрещенным партиям
Отмена Конституционным судом Молдавии запрета на участие в выборах представителям запрещенных партий ставит под сомнение легитимность прошедших осенью местных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:44
2024-03-26T22:44
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Отмена Конституционным судом Молдавии запрета на участие в выборах представителям запрещенных партий ставит под сомнение легитимность прошедших осенью местных выборов, заявил лидер запрещенной политсилы "Шор" Илан Шор. Ранее во вторник КС Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". "Конституционный суд страны принял решение, отменяющее незаконные и антидемократические поправки, которые лишали права на участие в выборах представителей партии "Шор". Это решение не только восстанавливает права отдельных лиц, но и ставит под сомнение легитимность прошедших выборов", - написал Шор в своем Telegram-канале. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
https://ria.ru/20240322/shor-1935042286.html
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду
Шор отреагировал на решение КС Молдавии по запрещенным партиям

Шор: решение КС Молдавии по запрещенным партиям подрывает прошедшие выборы

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Отмена Конституционным судом Молдавии запрета на участие в выборах представителям запрещенных партий ставит под сомнение легитимность прошедших осенью местных выборов, заявил лидер запрещенной политсилы "Шор" Илан Шор.
Ранее во вторник КС Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии
22 марта, 20:54
«
"Конституционный суд страны принял решение, отменяющее незаконные и антидемократические поправки, которые лишали права на участие в выборах представителей партии "Шор". Это решение не только восстанавливает права отдельных лиц, но и ставит под сомнение легитимность прошедших выборов", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор
22 марта, 19:57
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя Санду
 
 
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