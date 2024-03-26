https://ria.ru/20240326/reshenie-1936042949.html

ПМР выступает за положительное решение проблемы военных складов России

ПМР выступает за положительное решение проблемы военных складов России - РИА Новости, 26.03.2024

ПМР выступает за положительное решение проблемы военных складов России

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о приверженности положительного решения проблемы российских складов с... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:08

2024-03-26T21:08

2024-03-26T21:08

молдавия

ссср

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о приверженности положительного решения проблемы российских складов с боеприпасами, хранящихся на складах в селе Колбасна. "Приднестровье как бы пытаются обвинить в том, что мы против того, чтобы эти вооружения, боеприпасы были выведены, а молдавская сторона часто спекулирует о том, что надо вывезти боеприпасы. Приднестровье, естественно, за решение этого вопроса — на нашей территории такой объем боеприпасов. Конечно, это несет в себе определенную угрозу и риски", - сказал Игнатьев в интервью RTVI. Он отметил, что решить эту проблему не так просто. "Есть боеприпасы, которые в принципе нетранспортабельны, то есть необходимо их утилизировать. Это сложный комплексный процесс: необходимо там строить заводы, обеспечивать экологическую безопасность, физическую безопасность", - уточнил глава МИД. Он напомнил, что боеприпасы на складах юридически и фактически российское имущество. "И к этому диалогу была готова российская сторона, мы точно знаем. В 2019 году нас посещал министр обороны Российской Федерации, он посещал и Республику Молдову, и как раз инициатива касалась решения проблемы с боеприпасами. Но тогда, насколько я понимаю, молдавская сторона не была готова пойти навстречу, и воз и ныне там, что называется", - подчеркнул Игнатьев. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240326/vlasti-1936034117.html

https://ria.ru/20240321/pridnestrove-1934786277.html

https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html

молдавия

ссср

приднестровская молдавская республика

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молдавия, ссср, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев