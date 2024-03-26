ПМР выступает за положительное решение проблемы военных складов России
Приднестровье выступает за положительное решение проблемы военных складов России
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о приверженности положительного решения проблемы российских складов с боеприпасами, хранящихся на складах в селе Колбасна.
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"Приднестровье как бы пытаются обвинить в том, что мы против того, чтобы эти вооружения, боеприпасы были выведены, а молдавская сторона часто спекулирует о том, что надо вывезти боеприпасы. Приднестровье, естественно, за решение этого вопроса — на нашей территории такой объем боеприпасов. Конечно, это несет в себе определенную угрозу и риски", - сказал Игнатьев в интервью RTVI.
Он отметил, что решить эту проблему не так просто.
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"Есть боеприпасы, которые в принципе нетранспортабельны, то есть необходимо их утилизировать. Это сложный комплексный процесс: необходимо там строить заводы, обеспечивать экологическую безопасность, физическую безопасность", - уточнил глава МИД.
Он напомнил, что боеприпасы на складах юридически и фактически российское имущество.
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"И к этому диалогу была готова российская сторона, мы точно знаем. В 2019 году нас посещал министр обороны Российской Федерации, он посещал и Республику Молдову, и как раз инициатива касалась решения проблемы с боеприпасами. Но тогда, насколько я понимаю, молдавская сторона не была готова пойти навстречу, и воз и ныне там, что называется", - подчеркнул Игнатьев.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.