"Репортеры без границ" прокомментировали решение по делу Ассанжа
"Репортеры без границ": решение по Ассанжу — последняя надежда на справедливость
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) заявила, что у нее вызывает беспокойство факт того, что в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британские суды полагаются на гарантии США, а не на юридические аргументы, но при этом решение Высокого суда Лондона во вторник стало последней надеждой на справедливость в Великобритании.
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"Сегодняшнее решение Высокого суда о разрешении ему подать апелляцию по трем основаниям представляет собой последнюю надежду на справедливость в Великобритании. Однако вызывает беспокойство тот факт, что уже во второй раз в этом деле об экстрадиции британские суды полагаются на гарантии США, а не на юридические аргументы, что еще раз подчеркивает политический характер этого дела", - приводятся слова директора по кампаниям RSF Ребекки Винсент.
Как отметила Винсент, Великобритания должна принять меры для защиты свободы прессы, предотвратив экстрадицию Ассанжа и обеспечив его немедленное освобождение из тюрьмы.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.