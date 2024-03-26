https://ria.ru/20240326/reshenie-1936036214.html

"Репортеры без границ" прокомментировали решение по делу Ассанжа

"Репортеры без границ" прокомментировали решение по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024

"Репортеры без границ" прокомментировали решение по делу Ассанжа

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) заявила, что у нее вызывает беспокойство факт того, что в деле основателя WikiLeaks... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:28

2024-03-26T20:28

2024-03-26T20:28

в мире

сша

великобритания

лондон

джулиан ассанж

репортеры без границ

wikileaks

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) заявила, что у нее вызывает беспокойство факт того, что в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британские суды полагаются на гарантии США, а не на юридические аргументы, но при этом решение Высокого суда Лондона во вторник стало последней надеждой на справедливость в Великобритании. "Сегодняшнее решение Высокого суда о разрешении ему подать апелляцию по трем основаниям представляет собой последнюю надежду на справедливость в Великобритании. Однако вызывает беспокойство тот факт, что уже во второй раз в этом деле об экстрадиции британские суды полагаются на гарантии США, а не на юридические аргументы, что еще раз подчеркивает политический характер этого дела", - приводятся слова директора по кампаниям RSF Ребекки Винсент. Как отметила Винсент, Великобритания должна принять меры для защиты свободы прессы, предотвратив экстрадицию Ассанжа и обеспечив его немедленное освобождение из тюрьмы. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935990883.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

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великобритания

лондон

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в мире, сша, великобритания, лондон, джулиан ассанж, репортеры без границ, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)