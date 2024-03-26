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Ефимов: участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 26.03.2024
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14:05 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/reorganizatsiya-1935028768.html
Ефимов: участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 26.03.2024
Ефимов: участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ
На портале столичной мэрии размещен проект решения, согласно которому неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово будут реорганизованы в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:05
2024-03-26T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. На портале столичной мэрии размещен проект решения, согласно которому неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово будут реорганизованы в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Два участка на Сельскохозяйственной улице, владение 4 и в проезде Русанова, владения 2-6 общей площадью 6,04 гектара входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. В будущем здесь появится современный городской квартал, где построят более 130 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются примерно в 28 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 375 миллионов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в результате реализации проектов планируется создать на этих территориях свыше 870 новых рабочих мест.Отмечается, что на сегодняшний день на участках земли располагаются склады и устаревшие административные здания.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проекта на этой территории планируют возвести современное жилью, в том числе по городской программе реновации жилищного фонда и прочих городских нужд. По его словам, также построят помещения для 2 судебных участков, подстанцию скорой медпомощи, офисы, отделения банков, кафе и прочие общественные и социальные объекты. Их общая площадь превысит 41 тыс. кв. м.В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, а также комфортное жилье и необходимая инфраструктура. На данный момент в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий проведут редевелопмент участка земли в московском районе Черемушки, этим займется оператор Казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
https://ria.ru/20240321/efimov-1934568860.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. На портале столичной мэрии размещен проект решения, согласно которому неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово будут реорганизованы в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Два участка на Сельскохозяйственной улице, владение 4 и в проезде Русанова, владения 2-6 общей площадью 6,04 гектара входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. В будущем здесь появится современный городской квартал, где построят более 130 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются примерно в 28 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 375 миллионов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что в результате реализации проектов планируется создать на этих территориях свыше 870 новых рабочих мест.
Отмечается, что на сегодняшний день на участках земли располагаются склады и устаревшие административные здания.
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проекта на этой территории планируют возвести современное жилью, в том числе по городской программе реновации жилищного фонда и прочих городских нужд. По его словам, также построят помещения для 2 судебных участков, подстанцию скорой медпомощи, офисы, отделения банков, кафе и прочие общественные и социальные объекты. Их общая площадь превысит 41 тыс. кв. м.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, а также комфортное жилье и необходимая инфраструктура. На данный момент в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий проведут редевелопмент участка земли в московском районе Черемушки, этим займется оператор Казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
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