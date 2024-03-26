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Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку - РИА Новости, 26.03.2024
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15:58 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html
Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку
Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку - РИА Новости, 26.03.2024
Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку
Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:58
2024-03-26T15:58
происшествия
ставрополь
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. По данным ведомства, сообщение "об убийстве 5-летнего мальчика" поступило в правоохранительные органы в понедельник. "В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребенка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребенка фигурант вынес в мусорный контейнер", - говорится в сообщении. Как уточнил подозреваемый на видео, опубликованном на сайте краевого следственного управления, он утопил ребенка в тазу с водой, который стоял посреди ванны. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку

Житель Ставрополя утопил в тазу 5-летнего ребенка и выбросил тело в мусорный бак

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, сообщение "об убийстве 5-летнего мальчика" поступило в правоохранительные органы в понедельник.
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"В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребенка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребенка фигурант вынес в мусорный контейнер", - говорится в сообщении.
Как уточнил подозреваемый на видео, опубликованном на сайте краевого следственного управления, он утопил ребенка в тазу с водой, который стоял посреди ванны.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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