https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html

Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку

Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку - РИА Новости, 26.03.2024

Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку

Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:58

2024-03-26T15:58

2024-03-26T15:58

происшествия

ставрополь

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. По данным ведомства, сообщение "об убийстве 5-летнего мальчика" поступило в правоохранительные органы в понедельник. "В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребенка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребенка фигурант вынес в мусорный контейнер", - говорится в сообщении. Как уточнил подозреваемый на видео, опубликованном на сайте краевого следственного управления, он утопил ребенка в тазу с водой, который стоял посреди ванны. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

https://ria.ru/20240103/rebenok-1919628345.html

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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)