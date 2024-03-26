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В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны - РИА Новости, 26.03.2024
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00:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/razvitie-1935784610.html
В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны
В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны
Проекты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании, хорошо просчитаны, а запас прочности государства гарантирует их реализуемость, тем более что... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:22
2024-03-26T00:22
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проекты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании, хорошо просчитаны, а запас прочности государства гарантирует их реализуемость, тем более что от планов по развитию страны никто не собирается отказываться даже с учетом приоритетности спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля в Гостином дворе. Большая часть послания была посвящена социально-экономическому развитию страны. "Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, - абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться. Запас прочности государства гарантирует реализуемость всех этих проектов. Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития. И это вы, собственно, могли прочитать в послании президента", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны

Песков: от планов по развитию никто не отказывается даже с учетом проведения СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проекты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании, хорошо просчитаны, а запас прочности государства гарантирует их реализуемость, тем более что от планов по развитию страны никто не собирается отказываться даже с учетом приоритетности спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля в Гостином дворе. Большая часть послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.
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"Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, - абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться. Запас прочности государства гарантирует реализуемость всех этих проектов. Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития. И это вы, собственно, могли прочитать в послании президента", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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