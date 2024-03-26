https://ria.ru/20240326/razvitie-1935784610.html

В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны

В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны

Проекты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании, хорошо просчитаны, а запас прочности государства гарантирует их реализуемость, тем более что... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:22

2024-03-26T00:22

2024-03-26T00:22

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проекты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании, хорошо просчитаны, а запас прочности государства гарантирует их реализуемость, тем более что от планов по развитию страны никто не собирается отказываться даже с учетом приоритетности спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля в Гостином дворе. Большая часть послания была посвящена социально-экономическому развитию страны. "Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, - абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться. Запас прочности государства гарантирует реализуемость всех этих проектов. Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития. И это вы, собственно, могли прочитать в послании президента", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240318/razvitie-1933870170.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин