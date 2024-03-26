https://ria.ru/20240326/raketnaya_opasnost-1935793230.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:29
2024-03-26T03:29
2024-03-26T03:29
белгород
происшествия
белгородский район
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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белгород, происшествия, белгородский район, россия
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Россия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность