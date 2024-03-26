https://ria.ru/20240326/pvo-1936014325.html

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 26.03.2024

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:22

2024-03-26T19:22

2024-03-26T19:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России."Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф