https://ria.ru/20240326/pvo-1936014325.html
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 26.03.2024
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:22
2024-03-26T19:22
2024-03-26T19:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России."Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью